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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:35
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vitaliian
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:15
vitaliian написав: budmix_org написав:
Сдаю два по 12, це ж дуплекс
то есть 33куе это цена за две квартиры с ремонтами? Каждая из которых теперь сдается по 12 тыс грн. Это нереалистичный кейс, с таким же успехом можно обсудить выйгрыш в лотерею или недвижимость полученную в наследство. В жизни все бывает, я не спорю, только какой смысл выносить это на общее обсуждение, чтобы вам все позавидовали? Здесь обсуждается что то реальное, +/- доступное каждому а не пенисы форумнчан.
Вам конечно виднее
но у нас в городе просто промониторив олх можно найти готовый обьект с рентабельностью 10%. Дополнительные проценты это опыт. А что вы так всполошились то?
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budmix_org
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:27
vitaliian написав: flyman написав:
ковідний ремонт кавалірки під ключ (без мебелі) 6куе5
кубатура 15 метров? для 45 метров умножай 6куе на 3 то что я и говорю до 20куе
не зовсім так, матратура 15 м2,
і множити не на 3 при площі 45 м2,
так як санвузол/кухня мало залежить від метратури квартири,
може на 2 буде множник, але це не точно.
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flyman
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2
Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:29
budmix_org написав: vitaliian написав: budmix_org написав:
Сдаю два по 12, це ж дуплекс
то есть 33куе это цена за две квартиры с ремонтами? Каждая из которых теперь сдается по 12 тыс грн. Это нереалистичный кейс, с таким же успехом можно обсудить выйгрыш в лотерею или недвижимость полученную в наследство. В жизни все бывает, я не спорю, только какой смысл выносить это на общее обсуждение, чтобы вам все позавидовали? Здесь обсуждается что то реальное, +/- доступное каждому а не пенисы форумнчан.
Вам конечно виднее
но у нас в городе просто промониторив олх можно найти готовый обьект с рентабельностью 10%. Дополнительные проценты это опыт. А что вы так всполошились то?
не думаю, що то тривалий тренд,
рік тому у Львові рентабельність "миттєвої аренди" зашкалювала,
може бути так, що ви через кілька років залишитеся з неліквідом, який здавати хіба за комуналь, і то буде стрьомно
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flyman
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2
Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:45
flyman написав:
то есть 33куе это цена за две квартиры с ремонтами? Каждая из которых теперь сдается по 12 тыс грн. Это нереалистичный кейс, с таким же успехом можно обсудить выйгрыш в лотерею или недвижимость полученную в наследство. В жизни все бывает, я не спорю, только какой смысл выносить это на общее обсуждение, чтобы вам все позавидовали? Здесь обсуждается что то реальное, +/- доступное каждому а не пенисы форумнчан.
Вам конечно виднее
но у нас в городе просто промониторив олх можно найти готовый обьект с рентабельностью 10%. Дополнительные проценты это опыт. А что вы так всполошились то?[/quote]
не думаю, що то тривалий тренд,
рік тому у Львові рентабельність "миттєвої аренди" зашкалювала,
може бути так, що ви через кілька років залишитеся з неліквідом, який здавати хіба за комуналь, і то буде стрьомно[/quote]
В нашій країні все може бути, я в арендній темі з 2013
Можливо і вам видніше
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budmix_org
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:12
budmix_org
Что это за дуплекс?
Самострой? Переделанный жилой дом на вторичке возле Дзержинки на двух хозяев и два гаража соответственно?
Новостроев то у вас 146% нет таких
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барабашов
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:13
budmix_org
За сколько метров квартиры вам триста долларов платят?
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барабашов
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:23
budmix_org написав:
Дополнительные проценты это опыт. А что вы так всполошились то?
с какой мне печали полошиться я жил в больших депрессивных обл.центрах в т.ч. Днепр, Одесса, Львов которые гораздо лучше днепродыма, и в днепродыме тоже немного жил, в сталинке на беседова (ниже жд вокзала)
о "больших возможностях" этих городов знаю не по наслышке. Квартиры па 8 в ассортименте. Любой район дом и этаж.
И когда какой-то спикер вылазит и начинает рассказывать что у них в Алчевске все долларовые миллионеры, а сам город похож на Дубай я в принципе вижу большие толстые комплексы. Ладно была бы правда, респект и уважуха, но пи##дешь иначе нечем объяснить. Я можно сказать сам из этого гавна вылез.
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vitaliian
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