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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:35

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:15

  vitaliian написав:
  budmix_org написав:Сдаю два по 12, це ж дуплекс
то есть 33куе это цена за две квартиры с ремонтами? Каждая из которых теперь сдается по 12 тыс грн. Это нереалистичный кейс, с таким же успехом можно обсудить выйгрыш в лотерею или недвижимость полученную в наследство. В жизни все бывает, я не спорю, только какой смысл выносить это на общее обсуждение, чтобы вам все позавидовали? Здесь обсуждается что то реальное, +/- доступное каждому а не пенисы форумнчан.

Вам конечно виднее ;) но у нас в городе просто промониторив олх можно найти готовый обьект с рентабельностью 10%. Дополнительные проценты это опыт. А что вы так всполошились то?
budmix_org
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:27

  vitaliian написав:
  flyman написав:ковідний ремонт кавалірки під ключ (без мебелі) 6куе5
кубатура 15 метров? для 45 метров умножай 6куе на 3 то что я и говорю до 20куе

не зовсім так, матратура 15 м2,
і множити не на 3 при площі 45 м2,
так як санвузол/кухня мало залежить від метратури квартири,
може на 2 буде множник, але це не точно.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:29

  budmix_org написав:
  vitaliian написав:
  budmix_org написав:Сдаю два по 12, це ж дуплекс
то есть 33куе это цена за две квартиры с ремонтами? Каждая из которых теперь сдается по 12 тыс грн. Это нереалистичный кейс, с таким же успехом можно обсудить выйгрыш в лотерею или недвижимость полученную в наследство. В жизни все бывает, я не спорю, только какой смысл выносить это на общее обсуждение, чтобы вам все позавидовали? Здесь обсуждается что то реальное, +/- доступное каждому а не пенисы форумнчан.

Вам конечно виднее ;) но у нас в городе просто промониторив олх можно найти готовый обьект с рентабельностью 10%. Дополнительные проценты это опыт. А что вы так всполошились то?

не думаю, що то тривалий тренд,
рік тому у Львові рентабельність "миттєвої аренди" зашкалювала,
може бути так, що ви через кілька років залишитеся з неліквідом, який здавати хіба за комуналь, і то буде стрьомно
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:45

  flyman написав:то есть 33куе это цена за две квартиры с ремонтами? Каждая из которых теперь сдается по 12 тыс грн. Это нереалистичный кейс, с таким же успехом можно обсудить выйгрыш в лотерею или недвижимость полученную в наследство. В жизни все бывает, я не спорю, только какой смысл выносить это на общее обсуждение, чтобы вам все позавидовали? Здесь обсуждается что то реальное, +/- доступное каждому а не пенисы форумнчан.

Вам конечно виднее ;) но у нас в городе просто промониторив олх можно найти готовый обьект с рентабельностью 10%. Дополнительные проценты это опыт. А что вы так всполошились то?[/quote]
не думаю, що то тривалий тренд,
рік тому у Львові рентабельність "миттєвої аренди" зашкалювала,
може бути так, що ви через кілька років залишитеся з неліквідом, який здавати хіба за комуналь, і то буде стрьомно[/quote]
В нашій країні все може бути, я в арендній темі з 2013
Можливо і вам видніше ;)
budmix_org
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:12

budmix_org
Что это за дуплекс?
Самострой? Переделанный жилой дом на вторичке возле Дзержинки на двух хозяев и два гаража соответственно?
Новостроев то у вас 146% нет таких
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:13

budmix_org
За сколько метров квартиры вам триста долларов платят?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:26

  барабашов написав:budmix_org
За сколько метров квартиры вам триста долларов платят?

Не внимательно читаете, один модуль (половинка или квартира) 43 м2. Выше на пару страниц есть фото ремонта моего прошлогоднего объекта, этот похож
budmix_org
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:23

За крок до перевороту думок!©

  budmix_org написав:Эх, таки решился. Давайте обсуждать, критиковать, можно даже каках набросать :) Кухня-столовая, спальня, прихожая, ванны нет (есть душ) - сан узел довольно компактный. Ремонт бюджетный и вандалоустойчивый.
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  budmix_org написав:Успіх кстати, арендная плата за такой с одной спальней 36 м2) - 6000 грн в мес, с двумя спальнями 50м2 такой же объект 7500 грн в мес. Днепропетровская обл, город 200+ тыс населения.
Бачу, що ціни круто зросли на сьогоднішню оренду... - приблизно, як у моєму місті Лева рік тому.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:48

  Успіх написав:
  budmix_org написав:Эх, таки решился. Давайте обсуждать, критиковать, можно даже каках набросать :) Кухня-столовая, спальня, прихожая, ванны нет (есть душ) - сан узел довольно компактный. Ремонт бюджетный и вандалоустойчивый.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

  budmix_org написав:Успіх кстати, арендная плата за такой с одной спальней 36 м2) - 6000 грн в мес, с двумя спальнями 50м2 такой же объект 7500 грн в мес. Днепропетровская обл, город 200+ тыс населения.
Бачу, що ціни круто зросли на сьогоднішню оренду... - приблизно, як у моєму місті Лева рік тому.

Круто зросли. Я на свого хруша аж штуку накинув. Тобто менше 20%🤦‍♂️
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