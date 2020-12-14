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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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trololo
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:21
trololo написав: Bolt написав:
ґ
budmix_org написав:
Эх, таки решился. Давайте обсуждать, критиковать, можно даже каках набросать
Кухня-столовая, спальня, прихожая, ванны нет (есть душ) - сан узел довольно компактный. Ремонт бюджетный и вандалоустойчивый[/url]
непогано, але плитку на підлогу можна було і краще взяти, щось однонно нейтральне. у ванній не треба було білу класти вздовж і поперек а використати один варіант. ну і під дерево плитка в ванній не в тему. змішувач в душовій теж дивне рішення. світильники на кухні однакові краще б виглядали[/quote]
По білій згоден, на пол зараз взяв би теж іншу. А от змішувач в душевій потрібен, це я як багатодітний батько кажу
бо так зручніше малюку жопку мити
Щодо різних світильників над обідній столом - то орендарям дуже сподобалось. Рік вже живуть і планують далі
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budmix_org
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:23
Круто зросли. Я на свого хруша аж штуку накинув. Тобто менше 20%🤦♂️
Bolt, в мене ж ще місце для барбекю та для авто, туйки-сосни, в хрущі такого нема:)
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budmix_org
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