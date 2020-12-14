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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:30

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  budmix_org написав:Эх, таки решился. Давайте обсуждать, критиковать, можно даже каках набросать :) Кухня-столовая, спальня, прихожая, ванны нет (есть душ) - сан узел довольно компактный. Ремонт бюджетный и вандалоустойчивый.
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непогано, але плитку на підлогу можна було і краще взяти, щось однонно нейтральне. у ванній не треба було білу класти вздовж і поперек а використати один варіант. ну і під дерево плитка в ванній не в тему. змішувач в душовій теж дивне рішення. світильники на кухні однакові краще б виглядали
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:21

  trololo написав:
  Bolt написав:ґ
  budmix_org написав:Эх, таки решился. Давайте обсуждать, критиковать, можно даже каках набросать :) Кухня-столовая, спальня, прихожая, ванны нет (есть душ) - сан узел довольно компактный. Ремонт бюджетный и вандалоустойчивый[/url]



непогано, але плитку на підлогу можна було і краще взяти, щось однонно нейтральне. у ванній не треба було білу класти вздовж і поперек а використати один варіант. ну і під дерево плитка в ванній не в тему. змішувач в душовій теж дивне рішення. світильники на кухні однакові краще б виглядали[/quote]

По білій згоден, на пол зараз взяв би теж іншу. А от змішувач в душевій потрібен, це я як багатодітний батько кажу :) бо так зручніше малюку жопку мити :)

Щодо різних світильників над обідній столом - то орендарям дуже сподобалось. Рік вже живуть і планують далі
budmix_org
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:23

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Круто зросли. Я на свого хруша аж штуку накинув. Тобто менше 20%🤦‍♂️

Bolt, в мене ж ще місце для барбекю та для авто, туйки-сосни, в хрущі такого нема:)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:48

  budmix_org написав:Круто зросли. Я на свого хруша аж штуку накинув. Тобто менше 20%🤦‍♂️

Bolt, в мене ж ще місце для барбекю та для авто, туйки-сосни, в хрущі такого нема:)

В мене 200 м від хруща є гараж, який я теж в оренду здаю.
Bolt
 
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