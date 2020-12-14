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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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trololo
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:21
trololo написав: Bolt написав:
ґ
budmix_org написав:
Эх, таки решился. Давайте обсуждать, критиковать, можно даже каках набросать
Кухня-столовая, спальня, прихожая, ванны нет (есть душ) - сан узел довольно компактный. Ремонт бюджетный и вандалоустойчивый[/url]
непогано, але плитку на підлогу можна було і краще взяти, щось однонно нейтральне. у ванній не треба було білу класти вздовж і поперек а використати один варіант. ну і під дерево плитка в ванній не в тему. змішувач в душовій теж дивне рішення. світильники на кухні однакові краще б виглядали[/quote]
По білій згоден, на пол зараз взяв би теж іншу. А от змішувач в душевій потрібен, це я як багатодітний батько кажу
бо так зручніше малюку жопку мити
Щодо різних світильників над обідній столом - то орендарям дуже сподобалось. Рік вже живуть і планують далі
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budmix_org
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:23
Круто зросли. Я на свого хруша аж штуку накинув. Тобто менше 20%🤦♂️
Bolt, в мене ж ще місце для барбекю та для авто, туйки-сосни, в хрущі такого нема:)
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budmix_org
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:48
budmix_org написав:
Круто зросли. Я на свого хруша аж штуку накинув. Тобто менше 20%🤦♂️
Bolt, в мене ж ще місце для барбекю та для авто, туйки-сосни, в хрущі такого нема:)
В мене 200 м від хруща є гараж, який я теж в оренду здаю.
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Bolt
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:21
Bolt написав: budmix_org написав:
Круто зросли. Я на свого хруша аж штуку накинув. Тобто менше 20%🤦♂️
Bolt, в мене ж ще місце для барбекю та для авто, туйки-сосни, в хрущі такого нема:)
В мене 200 м від хруща є гараж, який я теж в оренду здаю.
В мене якось був гараж за 150 м від парадного (коли ще жив в хрущіку). Так я лінувпвся туди ставити автівку (там ще й ворота були на гвинтовому замку, а не на пульті), лишав навпроти парадного (там була парковка)
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budmix_org
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Додано: Суб 18 бер, 2023 08:02
Тепер і у нас оренда потроху вниз. Наскільки зрозумів на ринок вийшли об'єкти від'їхавших та ті що на піку орендних цін почали робити. Подивимось що з цінами на продаж буде, хотєлки ще високі але продажі сповільнились
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budmix_org
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