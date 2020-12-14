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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 бер, 2023 19:36
tzeery608 написав:
Зачем телевизор в съемной хате ещё есть люди которые его смотрят или ца у вас на людей постарше ?
Если вопрос мне, то в моём ценовом сегменте это необходимость. Это смарт ТВ, кабель телевизионный не заводу и антен не ставлю, только интернет. По опросам 90% арендаторов используют.
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