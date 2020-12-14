Если вопрос мне, то в моём ценовом сегменте это необходимость. Это смарт ТВ, кабель телевизионный не заводу и антен не ставлю, только интернет. По опросам 90% арендаторов используют.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 19:36
Додано: Нед 19 бер, 2023 02:01
Bolt
Скорее в Новоселице или % на 80 в Орловщине в сосновых лесах
Если ребёнком
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