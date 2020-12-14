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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:36

  tzeery608 написав:Зачем телевизор в съемной хате ещё есть люди которые его смотрят или ца у вас на людей постарше ?

Если вопрос мне, то в моём ценовом сегменте это необходимость. Это смарт ТВ, кабель телевизионный не заводу и антен не ставлю, только интернет. По опросам 90% арендаторов используют.
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 02:01

Bolt
Скорее в Новоселице или % на 80 в Орловщине в сосновых лесах
Если ребёнком
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 07:15

  барабашов написав:Bolt
Скорее в Новоселице или % на 80 в Орловщине в сосновых лесах
Если ребёнком

Смутно уже помню. Несколькоэтажные корпуса и на берегу реки, но не Днепра, бо не широкая. Лес был.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:28

Люстры стильные но они разные по форме это такой дизайн ? И ещё вопрос по кровати двуспальная ? Ножки тонковаты если для супружеской пары сама ищу что-то покрепче у меня арендаторы оверсайз
tzeery608
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:33

  tzeery608 написав:Люстры стильные но они разные по форме это такой дизайн ? И ещё вопрос по кровати двуспальная ? Ножки тонковаты если для супружеской пары сама ищу что-то покрепче у меня арендаторы оверсайз

Да, именно такой дизайн. Кровать двуспальная 160*200, прочная из стальной трубы, производитель отечественный, на "м" как-то называется.
budmix_org
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:37

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:36

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Оранжевый хит сезона
tzeery608
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:42

  vitaliian написав:Зображення

Виталина, зачем вы всякий кичь сюда тянете. Давайте что нибудь полезное и практичное. Мне вот реально интересна тема, а не флуд людей без опыта
budmix_org
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