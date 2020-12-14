РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 бер, 2023 19:36
tzeery608 написав:
Зачем телевизор в съемной хате ещё есть люди которые его смотрят или ца у вас на людей постарше ?
Если вопрос мне, то в моём ценовом сегменте это необходимость. Это смарт ТВ, кабель телевизионный не заводу и антен не ставлю, только интернет. По опросам 90% арендаторов используют.
budmix_org
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Додано: Нед 19 бер, 2023 02:01
Bolt Скорее в Новоселице или % на 80 в Орловщине в сосновых лесах Если ребёнком
барабашов
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Додано: Нед 19 бер, 2023 07:15
барабашов написав: Bolt
Скорее в Новоселице или % на 80 в Орловщине в сосновых лесах
Если ребёнком
Смутно уже помню. Несколькоэтажные корпуса и на берегу реки, но не Днепра, бо не широкая. Лес был.
Bolt
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Додано: Нед 19 бер, 2023 22:28
Люстры стильные но они разные по форме это такой дизайн ? И ещё вопрос по кровати двуспальная ? Ножки тонковаты если для супружеской пары сама ищу что-то покрепче у меня арендаторы оверсайз
tzeery608
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Додано: Пон 20 бер, 2023 21:33
tzeery608 написав:
Люстры стильные но они разные по форме это такой дизайн ? И ещё вопрос по кровати двуспальная ? Ножки тонковаты если для супружеской пары сама ищу что-то покрепче у меня арендаторы оверсайз
Да, именно такой дизайн. Кровать двуспальная 160*200, прочная из стальной трубы, производитель отечественный, на "м" как-то называется.
budmix_org
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Додано: Пон 20 бер, 2023 22:37
vitaliian
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Додано: Вів 21 бер, 2023 21:36
Оранжевый хит сезона
tzeery608
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Додано: Суб 25 бер, 2023 13:08
vitaliian
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Додано: Суб 25 бер, 2023 14:11
Успіх https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... RpSLg.html
Квартиры без ремонта скоро будут по 20$ в месяц в связи с высокой стоимостью ремонта, шансов выбиться в другой сегмент - нуль
vitaliian
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