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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 14:22

  vitaliian написав:Успіх https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... RpSLg.html

Квартиры без ремонта скоро будут по 20$ в месяц в связи с высокой стоимостью ремонта, шансов выбиться в другой сегмент - нуль

С недвингой случится, тоже, что и с недвингой в Детройте?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 14:27

Bolt про моделирование апокалипсисов - к зебре.
А вот любимый смарт долярчика
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... Rh78v.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... RoOMp.html
7тыс как с куста
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 16:19

В Одессе сдают самую маленькую квартиру площадью всего 9 кв. метров. Сообщается, что квартира находится возле Нового Рынка и это идеальный вариант съехать от родителей.

По ссылке фото https://t.me/xydessa/29065?single

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vitaliian
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З нами з: 06.04.16
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