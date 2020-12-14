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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829>
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 14:22

  vitaliian написав:Успіх https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... RpSLg.html

Квартиры без ремонта скоро будут по 20$ в месяц в связи с высокой стоимостью ремонта, шансов выбиться в другой сегмент - нуль

С недвингой случится, тоже, что и с недвингой в Детройте?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 14:27

Bolt про моделирование апокалипсисов - к зебре.
А вот любимый смарт долярчика
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... Rh78v.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... RoOMp.html
7тыс как с куста
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 16:19

В Одессе сдают самую маленькую квартиру площадью всего 9 кв. метров. Сообщается, что квартира находится возле Нового Рынка и это идеальный вариант съехать от родителей.

По ссылке фото https://t.me/xydessa/29065?single

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:35

  vitaliian написав:В Одессе сдают самую маленькую квартиру площадью всего 9 кв. метров. Сообщается, что квартира находится возле Нового Рынка и это идеальный вариант съехать от родителей.

По ссылке фото https://t.me/xydessa/29065?single

Зображення

Зображення

Може там Олександр Корчовий був проїздом... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:41

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  vitaliian написав:Bolt про моделирование апокалипсисов - к зебре.
А вот любимый смарт долярчика
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... Rh78v.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... RoOMp.html
7тыс как с куста

Це так у вашому КиЙові))
А от у місті Лева, саме в ЖК Успіху, і саме з таким же метражом, як у Успіха(27м2)
10 000грн, як з куща!!! :D
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Rlrrz.html

Шах і мат!(тим, хто казав, що оренда там буде "за петрушку") :lol:

А тут - на 1м2 більша площа і на 1Кгрн дорожча :lol:
(правда фото робила мабуть дитина)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... RqhoY.html
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:55

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Bolt про моделирование апокалипсисов - к зебре.
А вот любимый смарт долярчика
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... Rh78v.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... RoOMp.html
7тыс как с куста

Це так у вашому КиЙові))
А от у місті Лева, саме в ЖК Успіху, і саме з таким же метражом, як у Успіха(27м2)
10 000грн, як з куща!!! :D
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Rlrrz.html

Шах і мат!(тим, хто казав, що оренда там буде "за петрушку") :lol:

А тут - на 1м2 більша площа і на 1Кгрн дорожча :lol:
(правда фото робила мабуть дитина)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... RqhoY.html

Долярек, позавчора ходив по гроші до орендаря, думав йому оренду на 500 грн підняти, але помоніторивши Лоха декілька днів перед тим передумав. Не хочу взагалі без орендаря лишитися. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:10

За крок до перевороту думок!©

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Bolt про моделирование апокалипсисов - к зебре.
А вот любимый смарт долярчика
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... Rh78v.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdat ... RoOMp.html
7тыс как с куста

Це так у вашому КиЙові))
А от у місті Лева, саме в ЖК Успіху, і саме з таким же метражом, як у Успіха(27м2)
10 000грн, як з куща!!! :D
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Rlrrz.html

Шах і мат!(тим, хто казав, що оренда там буде "за петрушку") :lol:

А тут - на 1м2 більша площа і на 1Кгрн дорожча :lol:
(правда фото робила мабуть дитина)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... RqhoY.html

Долярек, позавчора ходив по гроші до орендаря, думав йому оренду на 500 грн підняти, але помоніторивши Лоха декілька днів перед тим передумав. Не хочу взагалі без орендаря лишитися. 😟

А це все тому, що у Вас квартира не у НОВЕНЬКОМУ УСПІШНОМУ ЖК!!!
Люди хочуть жити в новому, де навколо все нове!!!
Тому ціни, як бачите, навіть вищі, ніж 7К/міс, як з куща!©
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:13

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Ну і ціни на такий метраж(27м2) без ремонту - лям, чи лям двісті грн!
Якраз доступні військовослужбовцям ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:21

  Успіх написав:Це так у вашому КиЙові
эта жопа как ковид, сегодня у Кийові завтра у Львові
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:27

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Це так у вашому КиЙові
эта жопа как ковид, сегодня у Кийові завтра у Львові

Нє!
Я для чого на фронті?
Щоб ту дупу зупинити! Щоб її вакцинувати!

От по-трохи і вакцинуємо снарядами 122мм ;)
Успіх
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