РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 бер, 2023 14:22
С недвингой случится, тоже, что и с недвингой в Детройте?!
Bolt
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Додано: Суб 25 бер, 2023 14:27
vitaliian
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Успіх
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:41
Це так у вашому КиЙові))
А от у місті Лева, саме в ЖК Успіху, і саме з таким же метражом, як у Успіха(27м2)
10 000грн, як з куща!!! https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... Rlrrz.html
Шах і мат!(тим, хто казав, що оренда там буде "за петрушку")
А тут - на 1м2 більша площа і на 1Кгрн дорожча
(правда фото робила мабуть дитина)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... RqhoY.html
Успіх
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:55
Долярек, позавчора ходив по гроші до орендаря, думав йому оренду на 500 грн підняти, але помоніторивши Лоха декілька днів перед тим передумав. Не хочу взагалі без орендаря лишитися. 😟
Bolt
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:10
Bolt написав:
Долярек, позавчора ходив по гроші до орендаря, думав йому оренду на 500 грн підняти, але помоніторивши Лоха декілька днів перед тим передумав. Не хочу взагалі без орендаря лишитися. 😟
А це все тому, що у Вас квартира не у НОВЕНЬКОМУ УСПІШНОМУ ЖК!!!
Люди хочуть жити в новому, де навколо все нове!!!
Тому ціни, як бачите, навіть вищі, ніж 7К/міс, як з куща!©
Успіх
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:13
Ну і ціни на такий метраж(27м2) без ремонту - лям, чи лям двісті грн!
Якраз доступні військовослужбовцям
Успіх
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:21
Успіх написав:
Це так у вашому КиЙові
эта жопа как ковид, сегодня у Кийові завтра у Львові
vitaliian
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:27
vitaliian написав: Успіх написав:
Це так у вашому КиЙові
эта жопа как ковид, сегодня у Кийові завтра у Львові
Нє!
Я для чого на фронті?
Щоб ту дупу зупинити! Щоб її вакцинувати!
От по-трохи і вакцинуємо снарядами 122мм
Успіх
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