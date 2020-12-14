Додано: Суб 25 бер, 2023 18:31

Успіх написав: Шах і мат!(тим, хто казав, що оренда там буде "за петрушку Шах і мат!(тим, хто казав, що оренда там буде "за петрушку

умные люди закроют квартиры на замок.А дураки будут играться в петрушку, пока не получат убытки равные суммарному доходу от аренды.Один директор комбината, на котором я работал, говорил, если вы работаете в ноль (или за пару % рентабельности) будьте готовы к банкротству, оно почти всегда наступит. Работа в ноль это иллюзия, на самом деле это работа в минус.Чтобы чем то покрывать безнадежную задолженность, зависший на складе неликвид, амортизацию оборудования и прочее прочее у каждого предприятия должна быть срентабельность (по разному) но не менее 10-15%, или ещё выше если предприятие пользуется кредитами.В аренде более менее адекватная довоенная рентабельность 12% чтобы такую получать сейчас необходимо добавить к довоенной цене аренды 20-30% роста цен на отделочные материалы.всё что ниже закончится тем, чем я написал выше.