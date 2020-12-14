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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:31

  Успіх написав:Шах і мат!(тим, хто казав, що оренда там буде "за петрушку
умные люди закроют квартиры на замок.

А дураки будут играться в петрушку, пока не получат убытки равные суммарному доходу от аренды.

Один директор комбината, на котором я работал, говорил, если вы работаете в ноль (или за пару % рентабельности) будьте готовы к банкротству, оно почти всегда наступит. Работа в ноль это иллюзия, на самом деле это работа в минус.

Чтобы чем то покрывать безнадежную задолженность, зависший на складе неликвид, амортизацию оборудования и прочее прочее у каждого предприятия должна быть срентабельность (по разному) но не менее 10-15%, или ещё выше если предприятие пользуется кредитами.

В аренде более менее адекватная довоенная рентабельность 12% чтобы такую получать сейчас необходимо добавить к довоенной цене аренды 20-30% роста цен на отделочные материалы.

всё что ниже закончится тем, чем я написал выше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 19:10

Ще не було так зле, щоб не вийшло на добре!© ;)

  vitaliian написав:умные люди закроют квартиры на замок
Ну от!
А ще декілька місяців тому, ви не розуміли, чому я тішусь тому, що здачу мого смарту затягують))
А тут якраз ви самі і відповідь підібрали на це))
Тобто, якщо б восени минулого року здали мій смарт і ремонтом зайнялась моя дружина (хоч навряд), а швидше мій тато, найнявши майстрів(бо в самого вже здоров'я не те, щоб самому братись за ремонт) - і, зробивши "золотий" ремонт, так як ціни на матеріали в космос і майстри за миску зупи робити не будуть... - здавати за скільки і чи був би сенс?

Тож - ще не було так, щоб не було ніяк!©😀
Все буде добре!👍
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:07

Успіх да согласен тогда я не понимал глубину жопы в которую мы катимся, война уже 9 лет. Думал экономика сможет адаптироваться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:13

АЛЕ - все буде добре!©

  vitaliian написав:Успіх да согласен тогда я не понимал глубину жопы в которую мы катимся, война уже 9 лет. Думал экономика сможет адаптироваться.

Ну от!
А мені вже тоді з фронту більше проглядалась "глубина глубин"... :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:25

  vitaliian написав:Успіх https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... RpSLg.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktu ... RqqU0.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... Rp5Er.html

Квартиры без ремонта скоро будут по 20$ в месяц в связи с высокой стоимостью ремонта, шансов выбиться в другой сегмент - нуль

Молодь в такому жити не хоче - а у пенсів і на таке грошей не хватить да своя така є)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:27

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Шах і мат!(тим, хто казав, що оренда там буде "за петрушку
умные люди закроют квартиры на замок.

А дураки будут играться в петрушку, пока не получат убытки равные суммарному доходу от аренды.

Один директор комбината, на котором я работал, говорил, если вы работаете в ноль (или за пару % рентабельности) будьте готовы к банкротству, оно почти всегда наступит. Работа в ноль это иллюзия, на самом деле это работа в минус.

Чтобы чем то покрывать безнадежную задолженность, зависший на складе неликвид, амортизацию оборудования и прочее прочее у каждого предприятия должна быть срентабельность (по разному) но не менее 10-15%, или ещё выше если предприятие пользуется кредитами.

В аренде более менее адекватная довоенная рентабельность 12% чтобы такую получать сейчас необходимо добавить к довоенной цене аренды 20-30% роста цен на отделочные материалы.

всё что ниже закончится тем, чем я написал выше.

Ага - такі ленлорди і зараз не платять квартплату а якщо закриють на замок то й тим більше - в результаті будинки перетворяться на повне лайно - я таке вже зараз спостерігаю
cherchiltank
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