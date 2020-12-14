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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 бер, 2023 18:31
Успіх написав:
Шах і мат!(тим, хто казав, що оренда там буде "за петрушку
умные люди закроют квартиры на замок.
А дураки будут играться в петрушку, пока не получат убытки равные суммарному доходу от аренды.
Один директор комбината, на котором я работал, говорил, если вы работаете в ноль (или за пару % рентабельности) будьте готовы к банкротству, оно почти всегда наступит. Работа в ноль это иллюзия, на самом деле это работа в минус.
Чтобы чем то покрывать безнадежную задолженность, зависший на складе неликвид, амортизацию оборудования и прочее прочее у каждого предприятия должна быть срентабельность (по разному) но не менее 10-15%, или ещё выше если предприятие пользуется кредитами.
В аренде более менее адекватная довоенная рентабельность 12% чтобы такую получать сейчас необходимо добавить к довоенной цене аренды 20-30% роста цен на отделочные материалы.
всё что ниже закончится тем, чем я написал выше.
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vitaliian
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Додано: Суб 25 бер, 2023 19:10
vitaliian написав:
умные люди закроют квартиры на замок
Ну от!
А ще декілька місяців тому, ви не розуміли, чому я тішусь тому, що здачу мого смарту затягують))
А тут якраз ви самі і відповідь підібрали на це))
Тобто, якщо б восени минулого року здали мій смарт і ремонтом зайнялась моя дружина (хоч навряд), а швидше мій тато, найнявши майстрів(бо в самого вже здоров'я не те, щоб самому братись за ремонт) - і, зробивши "золотий" ремонт, так як ціни на матеріали в космос і майстри за миску зупи робити не будуть... - здавати за скільки і чи був би сенс?
Тож - ще не було так, щоб не було ніяк!©😀
Все буде добре!👍
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Додано: Суб 25 бер, 2023 20:07
Успіх да согласен тогда я не понимал глубину жопы в которую мы катимся, война уже 9 лет. Думал экономика сможет адаптироваться.
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vitaliian
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Додано: Суб 25 бер, 2023 20:13
vitaliian написав:Успіх
да согласен тогда я не понимал глубину жопы в которую мы катимся, война уже 9 лет. Думал экономика сможет адаптироваться.
Ну от!
А мені вже тоді з фронту більше проглядалась "глубина глубин"...
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:25
Молодь в такому жити не хоче - а у пенсів і на таке грошей не хватить да своя така є)
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:27
vitaliian написав: Успіх написав:
Шах і мат!(тим, хто казав, що оренда там буде "за петрушку
умные люди закроют квартиры на замок.
А дураки будут играться в петрушку, пока не получат убытки равные суммарному доходу от аренды.
Один директор комбината, на котором я работал, говорил, если вы работаете в ноль (или за пару % рентабельности) будьте готовы к банкротству, оно почти всегда наступит. Работа в ноль это иллюзия, на самом деле это работа в минус.
Чтобы чем то покрывать безнадежную задолженность, зависший на складе неликвид, амортизацию оборудования и прочее прочее у каждого предприятия должна быть срентабельность (по разному) но не менее 10-15%, или ещё выше если предприятие пользуется кредитами.
В аренде более менее адекватная довоенная рентабельность 12% чтобы такую получать сейчас необходимо добавить к довоенной цене аренды 20-30% роста цен на отделочные материалы.
всё что ниже закончится тем, чем я написал выше.
Ага - такі ленлорди і зараз не платять квартплату а якщо закриють на замок то й тим більше - в результаті будинки перетворяться на повне лайно - я таке вже зараз спостерігаю
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:51
cherchiltank тут спорно кто быстрее угробит квартиру квартиранты или плесень. Когда хороших решений нет, остаётся принимать плохое.
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vitaliian
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Додано: Вів 28 бер, 2023 20:06
vitaliian написав:cherchiltank
тут спорно кто быстрее угробит квартиру квартиранты или плесень. Когда хороших решений нет, остаётся принимать плохое.
Головне, щоб це речення ми не застосували що-до війни!
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Додано: Сер 29 бер, 2023 20:19
Колеги, по темі гілки. Міркував щодо ідеальних покриттів для підлоги в орендне житло. Вийшло три варіанти:
- керамограніт. Відносно недорогий, довговічний, легко миється. З мінусів некомфортно взимку ходити по ньому якщо нема теплих полів, звукопередача, якщо це не перший поверх.
- ламінат. Дешево, легко та швидко укладається та ремонтується. Зазвичай боїться вологи
- кварцвініл. Швидко укладається, не боїться вологи. Дорожче за ламінат але вже близько до кераміки (враховуючи вартість укладання)
Інші взагалі тепер не використовую
Що скажете?
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