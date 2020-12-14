Додано: Сер 29 бер, 2023 21:45

budmix_org для аренды хороша плитка, толстая, на которую можно что то уронить не разбив. Я на такую стеклянную вазу уронил, ваза в дребезги а плитке ничего. Из минусов, кто не плиточник сам не положит, там отпиливать куски болгарку сломаешь и дышать этой пылью, при демонтаже тоже много пыли, тяжёлая (если самому на этаж таскать).



Кварцвинил вроде (по описанию) идеальный, положить и ДЕМОНТИРОВАТЬ (это важно) сможет даже школьник (с лобзиком, линейкой и уровнем). По цене чуть дороже плитки, но эту разницу можно сэкономить на монтаже.



Из минусов очень маленький выбор расцветок. По крайней мере в эпицентрах. Существенно легче плитки, значит менее износоустойчивый. Постелил такой для пробы в кухне, вазы и кастрюли не ронял, но кипяток проливал, на кипяток ему пофиг. Из минусов заметил что замки очень хрупкие ломаются чуть что сразу же. Короче поганять бы его в суровых условиях 10 лет и посмотреть что от него отстанется.



С керамогранитом не сталкивался.