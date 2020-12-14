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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 00:12

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Керамогранит и тапочки арендаторам шоб не мёрзли, полы им ещё делай(хотя при автономке самое экономичное решение)
Только учтите что у меня на кухне, когда я уронил кастрюлю цептеровскую 4л с немного борща(она крепче и тяжелее и намного новомосковской,материал нержавейка), то он таки треснул как лобовое стекло от камушка на трассе. Износа за 16 лет практически не было
барабашов
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 16.06.15
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