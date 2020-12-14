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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 бер, 2023 00:12
Керамогранит и тапочки арендаторам шоб не мёрзли, полы им ещё делай(хотя при автономке самое экономичное решение)
Только учтите что у меня на кухне, когда я уронил кастрюлю цептеровскую 4л с немного борща(она крепче и тяжелее и намного новомосковской,материал нержавейка), то он таки треснул как лобовое стекло от камушка на трассе. Износа за 16 лет практически не было
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барабашов
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Додано: Чет 30 бер, 2023 05:10
барабашов это вашим арендаторам керамогранит не нужен, а в Каменском люди привыкли к комфорту. Для интереса надо что то уронить на кварцвинил. Плитка тоже трескает потом попробуй одну выковырять для замены, геморрой ещё тот. А кварц винил разобрал, заменил ту часть которая с дефектом и снова собрал. Как пазл.
Самый экономный вариант ДвП + несколько слоев краски. Роняй что хочешь. Двп боится воды но краска (эмаль) служит защитным слоем. Цвет можно подобрать на любой вкус. Покрасить комнату 8 кгтэмали 1000 грн плюс валики растворительмалярный скотч. По краям можно промазать акриловым клеем, тогда вода вообще не страшно
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vitaliian
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Додано: Чет 30 бер, 2023 10:57
Тогда всё таки лучше линолеум с хорошим индексом истирания на фанеру влагостойкую
Мы так на озёрке полы в магазинах делаем
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барабашов
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:10
барабашов написав:
Тогда всё таки лучше линолеум с хорошим индексом истирания на фанеру влагостойкую
Мы так на озёрке полы в магазинах делаем
На бустилат. Линолеум по цене уже приблизился к плитке. А когда то был самый дешманский вариант после крашенного ДВП.
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vitaliian
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