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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 00:12

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Керамогранит и тапочки арендаторам шоб не мёрзли, полы им ещё делай(хотя при автономке самое экономичное решение)
Только учтите что у меня на кухне, когда я уронил кастрюлю цептеровскую 4л с немного борща(она крепче и тяжелее и намного новомосковской,материал нержавейка), то он таки треснул как лобовое стекло от камушка на трассе. Износа за 16 лет практически не было
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 05:10

барабашов это вашим арендаторам керамогранит не нужен, а в Каменском люди привыкли к комфорту. Для интереса надо что то уронить на кварцвинил. Плитка тоже трескает потом попробуй одну выковырять для замены, геморрой ещё тот. А кварц винил разобрал, заменил ту часть которая с дефектом и снова собрал. Как пазл.

Самый экономный вариант ДвП + несколько слоев краски. Роняй что хочешь. Двп боится воды но краска (эмаль) служит защитным слоем. Цвет можно подобрать на любой вкус. Покрасить комнату 8 кгтэмали 1000 грн плюс валики растворительмалярный скотч. По краям можно промазать акриловым клеем, тогда вода вообще не страшно
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:57

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Тогда всё таки лучше линолеум с хорошим индексом истирания на фанеру влагостойкую
Мы так на озёрке полы в магазинах делаем
барабашов
 
Повідомлень: 3096
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:10

  барабашов написав:Тогда всё таки лучше линолеум с хорошим индексом истирания на фанеру влагостойкую
Мы так на озёрке полы в магазинах делаем

На бустилат. Линолеум по цене уже приблизился к плитке. А когда то был самый дешманский вариант после крашенного ДВП.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:02

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:14

  Успіх написав:Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))

Можно заасфальтировать тоже будет неубиваемо

Идеальный туалет
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:18

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))

Можно заасфальтировать тоже будет неубиваемо

Идеальный туалет
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Световой плинтус?!
Bolt
 
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