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Керамогранит и тапочки арендаторам шоб не мёрзли, полы им ещё делай(хотя при автономке самое экономичное решение) Только учтите что у меня на кухне, когда я уронил кастрюлю цептеровскую 4л с немного борща(она крепче и тяжелее и намного новомосковской,материал нержавейка), то он таки треснул как лобовое стекло от камушка на трассе. Износа за 16 лет практически не было
барабашов это вашим арендаторам керамогранит не нужен, а в Каменском люди привыкли к комфорту. Для интереса надо что то уронить на кварцвинил. Плитка тоже трескает потом попробуй одну выковырять для замены, геморрой ещё тот. А кварц винил разобрал, заменил ту часть которая с дефектом и снова собрал. Как пазл.
Самый экономный вариант ДвП + несколько слоев краски. Роняй что хочешь. Двп боится воды но краска (эмаль) служит защитным слоем. Цвет можно подобрать на любой вкус. Покрасить комнату 8 кгтэмали 1000 грн плюс валики растворительмалярный скотч. По краям можно промазать акриловым клеем, тогда вода вообще не страшно
Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))
Успіх написав:Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))
Успіх написав:Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))