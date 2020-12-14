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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 00:12

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Керамогранит и тапочки арендаторам шоб не мёрзли, полы им ещё делай(хотя при автономке самое экономичное решение)
Только учтите что у меня на кухне, когда я уронил кастрюлю цептеровскую 4л с немного борща(она крепче и тяжелее и намного новомосковской,материал нержавейка), то он таки треснул как лобовое стекло от камушка на трассе. Износа за 16 лет практически не было
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 05:10

барабашов это вашим арендаторам керамогранит не нужен, а в Каменском люди привыкли к комфорту. Для интереса надо что то уронить на кварцвинил. Плитка тоже трескает потом попробуй одну выковырять для замены, геморрой ещё тот. А кварц винил разобрал, заменил ту часть которая с дефектом и снова собрал. Как пазл.

Самый экономный вариант ДвП + несколько слоев краски. Роняй что хочешь. Двп боится воды но краска (эмаль) служит защитным слоем. Цвет можно подобрать на любой вкус. Покрасить комнату 8 кгтэмали 1000 грн плюс валики растворительмалярный скотч. По краям можно промазать акриловым клеем, тогда вода вообще не страшно
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:57

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Тогда всё таки лучше линолеум с хорошим индексом истирания на фанеру влагостойкую
Мы так на озёрке полы в магазинах делаем
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:10

  барабашов написав:Тогда всё таки лучше линолеум с хорошим индексом истирания на фанеру влагостойкую
Мы так на озёрке полы в магазинах делаем

На бустилат. Линолеум по цене уже приблизился к плитке. А когда то был самый дешманский вариант после крашенного ДВП.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:02

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:14

  Успіх написав:Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))

Можно заасфальтировать тоже будет неубиваемо

Идеальный туалет
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:18

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))

Можно заасфальтировать тоже будет неубиваемо

Идеальный туалет
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Световой плинтус?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:44

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Большая часть напольной плитки сейчас это керамогранит (больше половины точно). Керамогранит имеет почти нулевое водопоглощение и, зачастую, большую прочность.
Если под ним нет пустот не заполненных клеем, то повредить крайне сложно, разве что скалывается кусочек верхнего слоя.


Дешевый линолеум не нравится (а дорогой - дорого :) ), т. к. показался не вандалоустрйчмвым, а менять всю комнату дорого.

Что касается стен, то перепробовав варианты остановился на шпаклёвка под покраску (но без холста) и покраске моющимися красками среднего ценового сегмента.

У кого какие мнения по стенам?
budmix_org
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:54

Почему все активно обсуждают ремонт для сдачи а нет темы наполнение квартиры для аренды например что лучше шторы или ролеты диван или кровать шкаф купе кухни самые разные ДСП акрил пластик ? Техника ненавороченная но надёжных фирм Хочется что было стильно но в тоже время не за все деньги мира
tzeery608
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:59

  tzeery608 написав:Почему все активно обсуждают ремонт для сдачи а нет темы наполнение квартиры для аренды например что лучше шторы или ролеты диван или кровать шкаф купе кухни самые разные ДСП акрил пластик ? Техника ненавороченная но надёжных фирм Хочется что было стильно но в тоже время не за все деньги мира

До наполнения мы пока что не созрели, считаем что ремонт для арендатора что то типа Джек Пота.
vitaliian
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