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Керамогранит и тапочки арендаторам шоб не мёрзли, полы им ещё делай(хотя при автономке самое экономичное решение) Только учтите что у меня на кухне, когда я уронил кастрюлю цептеровскую 4л с немного борща(она крепче и тяжелее и намного новомосковской,материал нержавейка), то он таки треснул как лобовое стекло от камушка на трассе. Износа за 16 лет практически не было
барабашов это вашим арендаторам керамогранит не нужен, а в Каменском люди привыкли к комфорту. Для интереса надо что то уронить на кварцвинил. Плитка тоже трескает потом попробуй одну выковырять для замены, геморрой ещё тот. А кварц винил разобрал, заменил ту часть которая с дефектом и снова собрал. Как пазл.
Самый экономный вариант ДвП + несколько слоев краски. Роняй что хочешь. Двп боится воды но краска (эмаль) служит защитным слоем. Цвет можно подобрать на любой вкус. Покрасить комнату 8 кгтэмали 1000 грн плюс валики растворительмалярный скотч. По краям можно промазать акриловым клеем, тогда вода вообще не страшно
Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))
Успіх написав:Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))
Успіх написав:Ехххххх... шкода, що дорого(так кажуть) - а то б зробити підлогу з "еластичного бетону"(різного кольору на смак) - типу такого, як роблять зараз у лікарнях/школах після ремонту, чи в інших великих закладах... Було б невбиваємо!))
Большая часть напольной плитки сейчас это керамогранит (больше половины точно). Керамогранит имеет почти нулевое водопоглощение и, зачастую, большую прочность. Если под ним нет пустот не заполненных клеем, то повредить крайне сложно, разве что скалывается кусочек верхнего слоя.
Дешевый линолеум не нравится (а дорогой - дорого ), т. к. показался не вандалоустрйчмвым, а менять всю комнату дорого.
Что касается стен, то перепробовав варианты остановился на шпаклёвка под покраску (но без холста) и покраске моющимися красками среднего ценового сегмента.
Почему все активно обсуждают ремонт для сдачи а нет темы наполнение квартиры для аренды например что лучше шторы или ролеты диван или кровать шкаф купе кухни самые разные ДСП акрил пластик ? Техника ненавороченная но надёжных фирм Хочется что было стильно но в тоже время не за все деньги мира
tzeery608 написав:Почему все активно обсуждают ремонт для сдачи а нет темы наполнение квартиры для аренды например что лучше шторы или ролеты диван или кровать шкаф купе кухни самые разные ДСП акрил пластик ? Техника ненавороченная но надёжных фирм Хочется что было стильно но в тоже время не за все деньги мира
До наполнения мы пока что не созрели, считаем что ремонт для арендатора что то типа Джек Пота.