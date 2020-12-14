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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:10

  budmix_org написав:Большая часть напольной плитки сейчас это керамогранит (больше половины точно). Керамогранит имеет почти нулевое водопоглощение и, зачастую, большую прочность.
Если под ним нет пустот не заполненных клеем, то повредить крайне сложно, разве что скалывается кусочек верхнего слоя.


Дешевый линолеум не нравится (а дорогой - дорого :) ), т. к. показался не вандалоустрйчмвым, а менять всю комнату дорого.

Что касается стен, то перепробовав варианты остановился на шпаклёвка под покраску (но без холста) и покраске моющимися красками среднего ценового сегмента.

У кого какие мнения по стенам?

Я фанат обоев. Краска скучно и быстро надоедает
Современные обои служат 20 лет моются, есть фактурные которые по внешнему виду ничем не уступают дорогим штукатуркам.

Только надо брать с запасом чтобы если какой то фрагмент повредят, например чай на стену выльют, позже можно было переклеить. Без запасных рулонов будет грустно, решать проблемы, есть разница 1-2 полосы переклеить или всю комнату. просто, дёшево, красиво, легко моется и легко ремонтируется

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:14

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Я тоже была такого мнения сдать квартиру с свежим ремонтом от застройщика в скандинавском стиле приглашала инспектора контролёра по ремонту очень даже неплохо на твердую четверку и попыталась сдать без наполнения естественно ниже рынка для определенного ЦА но нет звонков заказала кухню и уже два месяца жду её а время поджимает отпуск заканчивается надо уезжать
tzeery608
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:17

  tzeery608 написав:Я тоже была такого мнения сдать квартиру с свежим ремонтом от застройщика в скандинавском стиле приглашала инспектора контролёра по ремонту очень даже неплохо на твердую четверку и попыталась сдать без наполнения естественно ниже рынка для определенного ЦА но нет звонков заказала кухню и уже два месяца жду её а время поджимает отпуск заканчивается надо уезжать

Сдать и уехать? А если наркоманы притон устроят. Сейчас сдавать новые квартиры с ремонтом это западло. Цени низкие а стройматериалы и мебель стоит дорого. Надо ждать конца войны и не жадничать за 3 копейки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:22

  tzeery608 написав:Почему все активно обсуждают ремонт для сдачи а нет темы наполнение квартиры для аренды например что лучше шторы или ролеты диван или кровать шкаф купе кухни самые разные ДСП акрил пластик ? Техника ненавороченная но надёжных фирм Хочется что было стильно но в тоже время не за все деньги мира

По этой теме тоже есть наработки, но хотел бы сначала разобраться с ремонтом да и почитать и другие мнения
budmix_org
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:25

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:08

  vitaliian написав:Кварцвинил вроде (по описанию) идеальный, положить и ДЕМОНТИРОВАТЬ (это важно) сможет даже школьник (с лобзиком, линейкой и уровнем). По цене чуть дороже плитки, но эту разницу можно сэкономить на монтаже.

Из минусов очень маленький выбор расцветок. По крайней мере в эпицентрах. Существенно легче плитки, значит менее износоустойчивый. Постелил такой для пробы в кухне, вазы и кастрюли не ронял, но кипяток проливал, на кипяток ему пофиг. Из минусов заметил что замки очень хрупкие ломаются чуть что сразу же. Короче поганять бы его в суровых условиях 10 лет и посмотреть что от него отстанется.

Такие отзывы в основном об SPC ламинате, а не о кварцвиниле. Это другое (с) Думаю, что в комнату стелить, ламинат не очень хочется.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:17

  Natt написав:
  vitaliian написав:Кварцвинил вроде (по описанию) идеальный, положить и ДЕМОНТИРОВАТЬ (это важно) сможет даже школьник (с лобзиком, линейкой и уровнем). По цене чуть дороже плитки, но эту разницу можно сэкономить на монтаже.

Из минусов очень маленький выбор расцветок. По крайней мере в эпицентрах. Существенно легче плитки, значит менее износоустойчивый. Постелил такой для пробы в кухне, вазы и кастрюли не ронял, но кипяток проливал, на кипяток ему пофиг. Из минусов заметил что замки очень хрупкие ломаются чуть что сразу же. Короче поганять бы его в суровых условиях 10 лет и посмотреть что от него отстанется.

Такие отзывы в основном об SPC ламинате, а не о кварцвиниле. Это другое (с) Думаю, что в комнату стелить, ламинат не очень хочется.

Точно spc а я не знал, только что глянул на маркировку. Где бы я ещё это узнал... На ощупь неприятный похож на шершавую плитку. В остальном претензии к отсутствию ассортимента. Допустим мне нужно под светлое почти белое дерево - такого цвета нету. А обычный ламинат есть.
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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 бер, 2023 20:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:20

Значит, SPC ламинат точно вычеркиваем)
Natt
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  #<1 ... 28293031
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