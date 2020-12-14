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budmix_org написав:Большая часть напольной плитки сейчас это керамогранит (больше половины точно). Керамогранит имеет почти нулевое водопоглощение и, зачастую, большую прочность. Если под ним нет пустот не заполненных клеем, то повредить крайне сложно, разве что скалывается кусочек верхнего слоя.
Дешевый линолеум не нравится (а дорогой - дорого ), т. к. показался не вандалоустрйчмвым, а менять всю комнату дорого.
Что касается стен, то перепробовав варианты остановился на шпаклёвка под покраску (но без холста) и покраске моющимися красками среднего ценового сегмента.
У кого какие мнения по стенам?
Я фанат обоев. Краска скучно и быстро надоедает Современные обои служат 20 лет моются, есть фактурные которые по внешнему виду ничем не уступают дорогим штукатуркам.
Только надо брать с запасом чтобы если какой то фрагмент повредят, например чай на стену выльют, позже можно было переклеить. Без запасных рулонов будет грустно, решать проблемы, есть разница 1-2 полосы переклеить или всю комнату. просто, дёшево, красиво, легко моется и легко ремонтируется
Я тоже была такого мнения сдать квартиру с свежим ремонтом от застройщика в скандинавском стиле приглашала инспектора контролёра по ремонту очень даже неплохо на твердую четверку и попыталась сдать без наполнения естественно ниже рынка для определенного ЦА но нет звонков заказала кухню и уже два месяца жду её а время поджимает отпуск заканчивается надо уезжать
tzeery608 написав:Я тоже была такого мнения сдать квартиру с свежим ремонтом от застройщика в скандинавском стиле приглашала инспектора контролёра по ремонту очень даже неплохо на твердую четверку и попыталась сдать без наполнения естественно ниже рынка для определенного ЦА но нет звонков заказала кухню и уже два месяца жду её а время поджимает отпуск заканчивается надо уезжать
Сдать и уехать? А если наркоманы притон устроят. Сейчас сдавать новые квартиры с ремонтом это западло. Цени низкие а стройматериалы и мебель стоит дорого. Надо ждать конца войны и не жадничать за 3 копейки.
tzeery608 написав:Почему все активно обсуждают ремонт для сдачи а нет темы наполнение квартиры для аренды например что лучше шторы или ролеты диван или кровать шкаф купе кухни самые разные ДСП акрил пластик ? Техника ненавороченная но надёжных фирм Хочется что было стильно но в тоже время не за все деньги мира
По этой теме тоже есть наработки, но хотел бы сначала разобраться с ремонтом да и почитать и другие мнения
vitaliian написав:Кварцвинил вроде (по описанию) идеальный, положить и ДЕМОНТИРОВАТЬ (это важно) сможет даже школьник (с лобзиком, линейкой и уровнем). По цене чуть дороже плитки, но эту разницу можно сэкономить на монтаже.
Из минусов очень маленький выбор расцветок. По крайней мере в эпицентрах. Существенно легче плитки, значит менее износоустойчивый. Постелил такой для пробы в кухне, вазы и кастрюли не ронял, но кипяток проливал, на кипяток ему пофиг. Из минусов заметил что замки очень хрупкие ломаются чуть что сразу же. Короче поганять бы его в суровых условиях 10 лет и посмотреть что от него отстанется.
Такие отзывы в основном об SPC ламинате, а не о кварцвиниле. Это другое (с) Думаю, что в комнату стелить, ламинат не очень хочется.
vitaliian написав:Кварцвинил вроде (по описанию) идеальный, положить и ДЕМОНТИРОВАТЬ (это важно) сможет даже школьник (с лобзиком, линейкой и уровнем). По цене чуть дороже плитки, но эту разницу можно сэкономить на монтаже.
Из минусов очень маленький выбор расцветок. По крайней мере в эпицентрах. Существенно легче плитки, значит менее износоустойчивый. Постелил такой для пробы в кухне, вазы и кастрюли не ронял, но кипяток проливал, на кипяток ему пофиг. Из минусов заметил что замки очень хрупкие ломаются чуть что сразу же. Короче поганять бы его в суровых условиях 10 лет и посмотреть что от него отстанется.
Такие отзывы в основном об SPC ламинате, а не о кварцвиниле. Это другое (с) Думаю, что в комнату стелить, ламинат не очень хочется.
Точно spc а я не знал, только что глянул на маркировку. Где бы я ещё это узнал... На ощупь неприятный похож на шершавую плитку. В остальном претензии к отсутствию ассортимента. Допустим мне нужно под светлое почти белое дерево - такого цвета нету. А обычный ламинат есть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 бер, 2023 20:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Кварцвинил вроде (по описанию) идеальный, положить и ДЕМОНТИРОВАТЬ (это важно) сможет даже школьник (с лобзиком, линейкой и уровнем). По цене чуть дороже плитки, но эту разницу можно сэкономить на монтаже.
Из минусов очень маленький выбор расцветок. По крайней мере в эпицентрах. Существенно легче плитки, значит менее износоустойчивый. Постелил такой для пробы в кухне, вазы и кастрюли не ронял, но кипяток проливал, на кипяток ему пофиг. Из минусов заметил что замки очень хрупкие ломаются чуть что сразу же. Короче поганять бы его в суровых условиях 10 лет и посмотреть что от него отстанется.
Такие отзывы в основном об SPC ламинате, а не о кварцвиниле. Это другое (с) Думаю, что в комнату стелить, ламинат не очень хочется.
SPC это stone polymer compound, т. е. то что у нас называют кварцвинилом. Есть ещё почти без минеральных наполнителей lvt - он чуть легче и гибче, в нём больше ПВХ, он уже не кварцвинил, а ближе к линолеуму и дороже
объясните пожалуйста чем он ближе к линолеуму.. химическим составом или физическими свойствами? По весу он очень далекоот линолеума. Я рулон 16 м2 линолеума легко поднимаю на 3й этаж,, это примерно по весу как 2м2 SPC который по плотности уступает керамическим плиткам но многократно плотнее линолеума и обычного ламината из ДВП.
С линолеумом у них общего некоторая гибкость, свойственная ПВХ и не свойственная керам.плиткам и двп. На этом сходства SPC и линолеумов заканчиваются.
Линолеум не выдерживает большой вес, например под ножками дивана он продавливается, его можно порезать канцелярским ножом, в местах стыков линолеум быстро изнашиваются, и вообще он со временем пересыхает в местах натяжения трескается. Даже без нагрузки.
На счет пересыхания SPC я не уверен (возможно как и любой ПВХ) но за счёт небольших модулей натяжение отсутствуют, даже если он пересохнет трескаться не будет.
Стыки между модулями гораздо более продуманы, чем у линолеума или у керам. Плитки которые нужно дорабатывать. В стыках плитки со временем может появиться плесень.
По сравнению с линолеумом и керам.плиткой SPC это 22й век
В моем рейтинге полов 1. Паркет. Дубовый или граб. Срок службы 30+ лет я видел паркет которому больше 100 лет в достойном состоянии. 2. SPC, сколько служит не знаю, наверное как плитка. 3. Линолеум. Служит мало (потолок 10 лет) но положить его можно одному за пару часов и через несколько лет продать за полстоимости, как временное решение - идеальное. 4. Двп+покраска. Позволяет за недорого сделать пол любого цвета, допустим розовый / бордовый линолеум или SPC не продаются. Для детской комнаты идеальный, мелкие дефекты шпаклюются и красятся. Срок службы 30+ лет если не мочить. 5. Керам.плитка обычная (с керамогранитом не сталкивался) внешний вид убогий, стыки вообще тоска, для монтажа нужен специалист и помещение где ее резать. Работы пыльные, выдернуть плитку в квартире с готовым ремонтом невозможно, трескается (не вся зависит от качества). Единственный плюс - срок службы, 100-200 лет и больше.