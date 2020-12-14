Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:23

budmix_org написав: ближе к линолеуму ближе к линолеуму

объясните пожалуйста чем он ближе к линолеуму.. химическим составом или физическими свойствами? По весу он очень далекоот линолеума. Я рулон 16 м2 линолеума легко поднимаю на 3й этаж,, это примерно по весу как 2м2 SPC который по плотности уступает керамическим плиткам но многократно плотнее линолеума и обычного ламината из ДВП.С линолеумом у них общего некоторая гибкость, свойственная ПВХ и не свойственная керам.плиткам и двп. На этом сходства SPC и линолеумов заканчиваются.Линолеум не выдерживает большой вес, например под ножками дивана он продавливается, его можно порезать канцелярским ножом, в местах стыков линолеум быстро изнашиваются, и вообще он со временем пересыхает в местах натяжения трескается. Даже без нагрузки.На счет пересыхания SPC я не уверен (возможно как и любой ПВХ) но за счёт небольших модулей натяжение отсутствуют, даже если он пересохнет трескаться не будет.Стыки между модулями гораздо более продуманы, чем у линолеума или у керам. Плитки которые нужно дорабатывать. В стыках плитки со временем может появиться плесень.По сравнению с линолеумом и керам.плиткой SPC это 22й векВ моем рейтинге полов1. Паркет. Дубовый или граб. Срок службы 30+ лет я видел паркет которому больше 100 лет в достойном состоянии.2. SPC, сколько служит не знаю, наверное как плитка.3. Линолеум. Служит мало (потолок 10 лет) но положить его можно одному за пару часов и через несколько лет продать за полстоимости, как временное решение - идеальное.4. Двп+покраска. Позволяет за недорого сделать пол любого цвета, допустим розовый / бордовый линолеум или SPC не продаются. Для детской комнаты идеальный, мелкие дефекты шпаклюются и красятся. Срок службы 30+ лет если не мочить.5. Керам.плитка обычная (с керамогранитом не сталкивался) внешний вид убогий, стыки вообще тоска, для монтажа нужен специалист и помещение где ее резать. Работы пыльные, выдернуть плитку в квартире с готовым ремонтом невозможно,трескается (не вся зависит от качества). Единственный плюс - срок службы, 100-200 лет и больше.