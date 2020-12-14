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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:46

  vitaliian написав:2. SPC, сколько служит не знаю.

Если ломаются замки или вообще разъезжаются стыки, можно заменить 1-2 элемента или нужно разбирать всю конструкцию?
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:15

  Natt написав:
  vitaliian написав:2. SPC, сколько служит не знаю.

Если ломаются замки или вообще разъезжаются стыки, можно заменить 1-2 элемента или нужно разбирать всю конструкцию?
ломается кусочек как правило до монтажа при транспортировке или если зацепить чем то. вы можете этот модуль не класть, но монтажу и службе этот отломанный кусочек не мешает, он заходит под низ предыдущего ряда и его не видно. В теории может вода через него просочится. Решается акриловым клеем в месте прилегания этого кусочка к полу. Акриловый клей как резинка или как герметик.

Зображення

В случае чего конечно надо разбирать все ряды до того ряда где повреждённый модуль, как пазл его не получится выдернуть. Но после монтажа уже ничего не ломается. Стык не может разойтись его удерживает не замок, а предыдущий и следующий ряды. Замок скорее как направляющий, чтобы было ровно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:34

Вид сзади

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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:35

Вид спереди

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