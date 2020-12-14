Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:15

Natt написав: vitaliian написав: 2. SPC, сколько служит не знаю.

2. SPC, сколько служит не знаю.

Если ломаются замки или вообще разъезжаются стыки, можно заменить 1-2 элемента или нужно разбирать всю конструкцию? Если ломаются замки или вообще разъезжаются стыки, можно заменить 1-2 элемента или нужно разбирать всю конструкцию?

ломается кусочек как правило до монтажа при транспортировке или если зацепить чем то. вы можете этот модуль не класть, но монтажу и службе этот отломанный кусочек не мешает, он заходит под низ предыдущего ряда и его не видно. В теории может вода через него просочится. Решается акриловым клеем в месте прилегания этого кусочка к полу. Акриловый клей как резинка или как герметик.В случае чего конечно надо разбирать все ряды до того ряда где повреждённый модуль, как пазл его не получится выдернуть. Но после монтажа уже ничего не ломается. Стык не может разойтись его удерживает не замок, а предыдущий и следующий ряды. Замок скорее как направляющий, чтобы было ровно.