Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если ломаются замки или вообще разъезжаются стыки, можно заменить 1-2 элемента или нужно разбирать всю конструкцию?
ломается кусочек как правило до монтажа при транспортировке или если зацепить чем то. вы можете этот модуль не класть, но монтажу и службе этот отломанный кусочек не мешает, он заходит под низ предыдущего ряда и его не видно. В теории может вода через него просочится. Решается акриловым клеем в месте прилегания этого кусочка к полу. Акриловый клей как резинка или как герметик.
В случае чего конечно надо разбирать все ряды до того ряда где повреждённый модуль, как пазл его не получится выдернуть. Но после монтажа уже ничего не ломается. Стык не может разойтись его удерживает не замок, а предыдущий и следующий ряды. Замок скорее как направляющий, чтобы было ровно по горизонтали (одна на другую чтобы не запрыгивали).
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 31 бер, 2023 16:40, всього редагувалось 1 раз.
объясните пожалуйста чем он ближе к линолеуму.. химическим составом или физическими свойствами?
По весу он очень далеко от линолеума. Я рулон 16 м2 линолеума легко поднимаю на 3й этаж,, это примерно по весу как 2-3м2 SPC который по плотности вероятно уступает керамическим плиткам но многократно плотнее линолеума, паркета и т.д.
С линолеумом у них общего некоторая гибкость, свойственная ПВХ и не свойственная керам.плиткам, дереву и двп. На этом сходства SPC и линолеумов заканчиваются.
Линолеум не выдерживает большой вес, например под ножками дивана он продавливается, его можно порезать канцелярским ножом, в местах стыков линолеум быстро изнашиваются, и вообще он со временем пересыхает в местах натяжения трескается. А натягивается он под собственным весом. Что не хорошо. Если натяжение неравномерное можно получить волну. Наши деды изобрели способ класть линолеум на фанеру, прибивать его гвоздями. Крч прошлый век.
В SPC за счёт небольших модулей натяжение а соответственно и паразитная нагрузка отсутствует, точнее она гасится правильным монтажом, даже если он пересохнет, трескаться не будет. Прибивать к фанере не нужно)
Стыки между модулями SPC гораздо более продуманы, чем у линолеума или у керам.плитки которые после монтажа нужно дорабатывать. В стыках плитки со временем может появиться плесень.
По сравнению с линолеумом и керам.плиткой SPC это 22й век.
В моем рейтинге полов 1. Паркет. Дубовый или граб. Срок службы 50+ лет я видел паркет, которому больше 100 лет в достойном состоянии. 2. SPC, сколько служит не знаю. 3. Двп+покраска. Позволяет за недорого сделать пол любого цвета, или сочетания цветов, допустим розовый / бордовый / оранжевый / синий. линолеум или SPC такого цвета не продаются и вряд ли существует. Для детской комнаты идеальный, мелкие дефекты шпаклюются и красятся. Срок службы 20+ лет если обильно не мочить. Красить можно раз в пару лет. Банка краски 3кг ~400 грн Можно менять цвет, если старый надоел (ни одно другое покрытия такой опции не имеет) 4. Линолеум. Служит мало (потолок 10 лет, до первых признаков пересыхания или деформации) но положить его можно одному за пару часов и через несколько лет продать за полстоимости, как временное решение вообще идеальное. Выглядит в основном ужасно. 5. Керам.плитка обычная (с керамогранитом не сталкивался) внешний вид в 99% убогий, исключение белый глянец, который я убогим не назову. Стыки расшивка вообще тоска зелёная, для монтажа плитки нужен специалист и помещение где ее резать. Работы пыльные, заменить плитку в квартире с готовым ремонтом невозможно, ремонту наступит конец из за количества пыли. трескается (не вся зависит от качества). Единственный плюс - срок службы, 300 лет и больше. Плитку на пол это последнее что я положу.
Вы пишите про SPC, всё верно. Есть ещё разновидность штучного материала LVT (просто не внимательно прочитали) , он гибче и чуть легче SPC, там больше ПВХ и меньше наполнителя, он дороже. Ни разу его не использовал. Кстати, есть очень практичные и вандалоустлйчивые линолеумы, но капец дорогие.
Паркет сделанный на долго очень дорог, посему в аренду его не рассматоиваю, да и для себя тоже (уже естетика не нравится, раньше устраивала).
Востаннє редагувалось budmix_org в П'ят 31 бер, 2023 19:31, всього редагувалось 1 раз.
По крашеному ДВП интересно. Действительно встречал квартиры с таким полом где ему 30+ лет и выглядит оно не сильно хуже чем при его изготовлении. Вопрос в том, что такое решение снизит арендную ставку больше, чем сэкономит денег (если это не жёсткий эконом). Это если задача не максимально сэкономить, а получить заданую рентабельность и минимум проблем