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Если ломаются замки или вообще разъезжаются стыки, можно заменить 1-2 элемента или нужно разбирать всю конструкцию?
ломается кусочек как правило до монтажа при транспортировке или если зацепить чем то. вы можете этот модуль не класть, но монтажу и службе этот отломанный кусочек не мешает, он заходит под низ предыдущего ряда и его не видно. В теории может вода через него просочится. Решается акриловым клеем в месте прилегания этого кусочка к полу. Акриловый клей как резинка или как герметик.
В случае чего конечно надо разбирать все ряды до того ряда где повреждённый модуль, как пазл его не получится выдернуть. Но после монтажа уже ничего не ломается. Стык не может разойтись его удерживает не замок, а предыдущий и следующий ряды. Замок скорее как направляющий, чтобы было ровно по горизонтали (одна на другую чтобы не запрыгивали).
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 31 бер, 2023 16:40, всього редагувалось 1 раз.
объясните пожалуйста чем он ближе к линолеуму.. химическим составом или физическими свойствами?
По весу он очень далеко от линолеума. Я рулон 16 м2 линолеума легко поднимаю на 3й этаж,, это примерно по весу как 2-3м2 SPC который по плотности вероятно уступает керамическим плиткам но многократно плотнее линолеума, паркета и т.д.
С линолеумом у них общего некоторая гибкость, свойственная ПВХ и не свойственная керам.плиткам, дереву и двп. На этом сходства SPC и линолеумов заканчиваются.
Линолеум не выдерживает большой вес, например под ножками дивана он продавливается, его можно порезать канцелярским ножом, в местах стыков линолеум быстро изнашиваются, и вообще он со временем пересыхает в местах натяжения трескается. А натягивается он под собственным весом. Что не хорошо. Если натяжение неравномерное можно получить волну. Наши деды изобрели способ класть линолеум на фанеру, прибивать его гвоздями. Крч прошлый век.
В SPC за счёт небольших модулей натяжение а соответственно и паразитная нагрузка отсутствует, точнее она гасится правильным монтажом, даже если он пересохнет, трескаться не будет. Прибивать к фанере не нужно)
Стыки между модулями SPC гораздо более продуманы, чем у линолеума или у керам.плитки которые после монтажа нужно дорабатывать. В стыках плитки со временем может появиться плесень.
По сравнению с линолеумом и керам.плиткой SPC это 22й век.
В моем рейтинге полов 1. Паркет. Дубовый или граб. Срок службы 50+ лет я видел паркет, которому больше 100 лет в достойном состоянии. 2. SPC, сколько служит не знаю. 3. Двп+покраска. Позволяет за недорого сделать пол любого цвета, или сочетания цветов, допустим розовый / бордовый / оранжевый / синий. линолеум или SPC такого цвета не продаются и вряд ли существует. Для детской комнаты идеальный, мелкие дефекты шпаклюются и красятся. Срок службы 20+ лет если обильно не мочить. Красить можно раз в пару лет. Банка краски 3кг ~400 грн Можно менять цвет, если старый надоел (ни одно другое покрытия такой опции не имеет) 4. Линолеум. Служит мало (потолок 10 лет, до первых признаков пересыхания или деформации) но положить его можно одному за пару часов и через несколько лет продать за полстоимости, как временное решение вообще идеальное. Выглядит в основном ужасно. 5. Керам.плитка обычная (с керамогранитом не сталкивался) внешний вид в 99% убогий, исключение белый глянец, который я убогим не назову. Стыки расшивка вообще тоска зелёная, для монтажа плитки нужен специалист и помещение где ее резать. Работы пыльные, заменить плитку в квартире с готовым ремонтом невозможно, ремонту наступит конец из за количества пыли. трескается (не вся зависит от качества). Единственный плюс - срок службы, 300 лет и больше. Плитку на пол это последнее что я положу.
Вы пишите про SPC, всё верно. Есть ещё разновидность штучного материала LVT (просто не внимательно прочитали) , он гибче и чуть легче SPC, там больше ПВХ и меньше наполнителя, он дороже. Ни разу его не использовал. Кстати, есть очень практичные и вандалоустлйчивые линолеумы, но капец дорогие.
Паркет сделанный на долго очень дорог, посему в аренду его не рассматоиваю, да и для себя тоже (уже естетика не нравится, раньше устраивала).
Востаннє редагувалось budmix_org в П'ят 31 бер, 2023 19:31, всього редагувалось 1 раз.
По крашеному ДВП интересно. Действительно встречал квартиры с таким полом где ему 30+ лет и выглядит оно не сильно хуже чем при его изготовлении. Вопрос в том, что такое решение снизит арендную ставку больше, чем сэкономит денег (если это не жёсткий эконом). Это если задача не максимально сэкономить, а получить заданую рентабельность и минимум проблем
budmix_org написав:Паркет сделанный на долго очень дорог, посему в аренду его не рассматоиваю, да и для себя тоже (уже естетика не нравится, раньше устраивала
под аренду не годится, а для себя мне очень нравится ощущение, хожу по паркету босиком. Ни один другой материал не даёт этого волшебного ощущения. Кто носит тапочки тому наверное без разницы. На счёт дорого, мы с вами уже спорили, если класть самому не дороже ламината (я купил грабовый паркет по цене 250 грн метр). Класть не тяжело замки идентичные ламинату. Потом лак, я вскрывал матовым для яхт. Гвоздь этот лак не сильно царапает. Лак добавил ещё 100 грн/м.
budmix_org написав:По крашеному ДВП интересно. Действительно встречал квартиры с таким полом где ему 30+ лет и выглядит оно не сильно хуже чем при его изготовлении. Вопрос в том, что такое решение снизит арендную ставку больше, чем сэкономит денег (если это не жёсткий эконом). Это если задача не максимально сэкономить, а получить заданую рентабельность и минимум проблем
Почему снизит? Советский двп красился советской краской потому выглядит убого-уныло. Дешманский ламинат и линолеум выглядят не лучше, особенно с дурацким рисунком, который на полу ни к чему. Это ж не пещера)
Взять дорогую краску для пола, сверху ее вскрыть матовым лаком, результат вообще потрясный, красивее чем 90% ламинатов и линолеумов, матовый лак создаёт интересный эффект, пол как будто слегка светится изнутри, есть глубина, в то же время нет ощущения затертости, как от краски, незнаю как точнее объяснить...
Вы наверное видели кухню с крашенными фасадами, насколько это эффектней выглядит разных рисунков "под дерево"? С полом то же самое. Имитация под дерево не вызывает ровно никаких эмоций, а паркет вызывает и качественно покрашенный вскрытый лаком двп тоже вызывает, щенячий восторг ребенка на льду.
Глянец мешает увидеть пол целиком, бросаются в глаза участки с наибольшим освещением. И через некоторое время это начинает раздражать глаза
Я когда увидел разницу одного и того же паркета под глянцевым и шелковисто-матовым (кажется так он называется) офигел, и на глянец больше не смотрю.
Это конечно мое мнение. Если найду фото как это выглядит скину.
budmix_org написав:Паркет сделанный на долго очень дорог, посему в аренду его не рассматоиваю, да и для себя тоже (уже естетика не нравится, раньше устраивала
под аренду не годится, а для себя мне очень нравится ощущение, хожу по паркету босиком. Ни один другой материал не даёт этого волшебного ощущения. Кто носит тапочки тому наверное без разницы. На счёт дорого, мы с вами уже спорили, если класть самому не дороже ламината (я купил грабовый паркет по цене 250 грн метр). Класть не тяжело замки идентичные ламинату. Потом лак, я вскрывал матовым для яхт. Гвоздь этот лак не сильно царапает. Лак добавил ещё 100 грн/м.
А клей какой под паркет, фанеру надо тоже посчитать, циклевки, лак, сроки даже не считаю(как минимум не получаете в это время аренду) . Минимум в три раза дороже, а долговечность при укладке без опыта под вопросом Моё мнение. вроде ржзк спец в этих вопросах, спросите у него
Насчёт : Взять дорогую краску для пола, сверху ее вскрыть матовым лаком, результат вообще потрясный, красивее чем 90% ламинатов и линолеумов. - вопрос личных предпочтений, но посмотреть интересно. А по ламинатам, плитке и SPC - мой опыт. Клиенты хорошо воспринимают, проблем особых мне не доставляет, стоит умеренно, потому их и выбрал. Время от времени экспериментирую, например есть в планах спальни с шпунтоаванной доской под лаком, но это в скорее ради интереса, сомневаюсь что будет выгодней и практичней