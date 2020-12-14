vitaliian написав:

budmix_org написав: ближе к линолеуму ближе к линолеуму

объясните пожалуйста чем он ближе к линолеуму.. химическим составом или физическими свойствами?По весу он очень далеко от линолеума. Я рулон 16 м2 линолеума легко поднимаю на 3й этаж,, это примерно по весу как 2-3м2 SPC который по плотности вероятно уступает керамическим плиткам но многократно плотнее линолеума, паркета и т.д.С линолеумом у них общего некоторая гибкость, свойственная ПВХ и не свойственная керам.плиткам, дереву и двп. На этом сходства SPC и линолеумов заканчиваются.Линолеум не выдерживает большой вес, например под ножками дивана он продавливается, его можно порезать канцелярским ножом, в местах стыков линолеум быстро изнашиваются, и вообще он со временем пересыхает в местах натяжения трескается. А натягивается он под собственным весом. Что не хорошо. Если натяжение неравномерное можно получить волну. Наши деды изобрели способ класть линолеум на фанеру, прибивать его гвоздями. Крч прошлый век.В SPC за счёт небольших модулей натяжение а соответственно и паразитная нагрузка отсутствует, точнее она гасится правильным монтажом, даже если он пересохнет, трескаться не будет. Прибивать к фанере не нужно)Стыки между модулями SPC гораздо более продуманы, чем у линолеума или у керам.плитки которые после монтажа нужно дорабатывать. В стыках плитки со временем может появиться плесень.По сравнению с линолеумом и керам.плиткой SPC это 22й век.В моем рейтинге полов1. Паркет. Дубовый или граб. Срок службы 50+ лет я видел паркет, которому больше 100 лет в достойном состоянии.2. SPC, сколько служит не знаю.3. Двп+покраска. Позволяет за недорого сделать пол любого цвета, или сочетания цветов, допустим розовый / бордовый / оранжевый / синий. линолеум или SPC такого цвета не продаются и вряд ли существует. Для детской комнаты идеальный, мелкие дефекты шпаклюются и красятся. Срок службы 20+ лет если обильно не мочить. Красить можно раз в пару лет. Банка краски 3кг ~400 грн Можно менять цвет, если старый надоел (ни одно другое покрытия такой опции не имеет)4. Линолеум. Служит мало (потолок 10 лет, до первых признаков пересыхания или деформации) но положить его можно одному за пару часов и через несколько лет продать за полстоимости, как временное решение вообще идеальное. Выглядит в основном ужасно.5. Керам.плитка обычная (с керамогранитом не сталкивался) внешний вид в 99% убогий, исключение белый глянец, который я убогим не назову. Стыки расшивка вообще тоска зелёная, для монтажа плитки нужен специалист и помещение где ее резать. Работы пыльные, заменить плитку в квартире с готовым ремонтом невозможно, ремонту наступит конец из за количества пыли. трескается (не вся зависит от качества). Единственный плюс - срок службы, 300 лет и больше. Плитку на пол это последнее что я положу.