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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:55

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Насчёт : Взять дорогую краску для пола, сверху ее вскрыть матовым лаком, результат вообще потрясный, красивее чем 90% ламинатов и линолеумов. - вопрос личных предпочтений, но посмотреть интересно.
А по ламинатам, плитке и SPC - мой опыт. Клиенты хорошо воспринимают, проблем особых мне не доставляет, стоит умеренно, потому их и выбрал. Время от времени экспериментирую, например есть в планах спальни с шпунтоаванной доской под лаком, но это в скорее ради интереса, сомневаюсь что будет выгодней и практичней
budmix_org
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