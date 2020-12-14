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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:55
Насчёт : Взять дорогую краску для пола, сверху ее вскрыть матовым лаком, результат вообще потрясный, красивее чем 90% ламинатов и линолеумов. - вопрос личных предпочтений, но посмотреть интересно.
А по ламинатам, плитке и SPC - мой опыт. Клиенты хорошо воспринимают, проблем особых мне не доставляет, стоит умеренно, потому их и выбрал. Время от времени экспериментирую, например есть в планах спальни с шпунтоаванной доской под лаком, но это в скорее ради интереса, сомневаюсь что будет выгодней и практичней
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budmix_org
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:44
budmix_org написав:
Насчёт : Взять дорогую краску для пола, сверху ее вскрыть матовым лаком, результат вообще потрясный, красивее чем 90% ламинатов и линолеумов. - вопрос личных предпочтений, но посмотреть интересно.
А по ламинатам, плитке и SPC - мой опыт. Клиенты хорошо воспринимают, проблем особых мне не доставляет, стоит умеренно, потому их и выбрал. Время от времени экспериментирую, например есть в планах спальни с шпунтоаванной доской под лаком, но это в скорее ради интереса, сомневаюсь что будет выгодней и практичней
Я ж говорю самая близкая аналогия крашенный фасад или МДФ "под дерево" на кухне. Я когда впервые увидел крашенный фасад у соседа первое что спросил сколько это счастье стоит. Пол конечно так не покрасить, но любой оттенок и глубину добиться краской + лаком реально. И это не имеет ничего общего с крашенными полами из СССР, типа сравнить покраску таврии и БМВ. Вообще не одно и то же.
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vitaliian
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