Додано: Суб 01 кві, 2023 10:06

budmix_org лично двп не крепил, крепили еще родители гроздями, я только красил.



Паркет крепил на акриловый клей типа сумасшедшая липучка, когда пришлось один участок разобрать, клей отклеился от паркета как резинка. Это большой плюс, когда не надо клей отдирать "с мясом".



Стыки шпаклюются и перед покраской затираются шкуркой, проблем о которых вы пишите за 30 лет небыло. Проблема только одна, если покрытие без лака периодически его надо красить.



Допустим двп + краска + лак будет вам стоить 300 грн/м2 но это покрытие не боится воды. Сосед постелил новый ламинат, его затопили, ламинат весь всдулся в итоге ушел на мусорку. С двп такой проблемы нет, потому что под двп вода не затекает, если прошпаклевать стыки, а снаружи от воды защищает краска (эмаль).



Есть ещё одно преимущество, если квартиранты повредят какой-то участок ламината, начинается геморрой найти ламинат такого цвета, разобрать часть пола, это означает вынести из комнаты мебель, крч объем работы несопоставимый с покраской этого фрагмента в случае с двп.



Остальные покрытия существенно дороже или служат меньше. Линолеум через 10 лет затирается в гавно, пересыхает. Чтобы его заменить надо снова выносить из комнаты мебель. Годится только как временный вариант.



SPC дорого и опять же на него можно пролить какую то химию краску, испачкать пластилином, жвачкой. Хз на что он реагирует. В случае с двп это решается за 5 копеек шкуркой и покраской фрагмента. Полоски SPC надо держать в запасе этой же серии, чтобы потом заменить испорченный фрагмент.



Как бы все плюсы и минусы взвешиваю. Ни разу не слышал чтобы квартирант доплатил за ламинат (ковёр или линолеум). Только за быт.технику, например за кондей или посудомойку. Хозяин может такое купить под запрос, соответственно вырастет цена аренды. Если он не спонсор чужих капризов.



Если квартиранту нужны паркет и комнатные пальмы это уже особый случай, он может купить их за свои деньги, хозяин делает квартиру как ему удобно а квартирант живёт как удобно ему. Поле для компромиссов очень большое.