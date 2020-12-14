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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:55
Насчёт : Взять дорогую краску для пола, сверху ее вскрыть матовым лаком, результат вообще потрясный, красивее чем 90% ламинатов и линолеумов. - вопрос личных предпочтений, но посмотреть интересно.
А по ламинатам, плитке и SPC - мой опыт. Клиенты хорошо воспринимают, проблем особых мне не доставляет, стоит умеренно, потому их и выбрал. Время от времени экспериментирую, например есть в планах спальни с шпунтоаванной доской под лаком, но это в скорее ради интереса, сомневаюсь что будет выгодней и практичней
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budmix_org
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:44
budmix_org написав:
Насчёт : Взять дорогую краску для пола, сверху ее вскрыть матовым лаком, результат вообще потрясный, красивее чем 90% ламинатов и линолеумов. - вопрос личных предпочтений, но посмотреть интересно.
А по ламинатам, плитке и SPC - мой опыт. Клиенты хорошо воспринимают, проблем особых мне не доставляет, стоит умеренно, потому их и выбрал. Время от времени экспериментирую, например есть в планах спальни с шпунтоаванной доской под лаком, но это в скорее ради интереса, сомневаюсь что будет выгодней и практичней
Я ж говорю самая близкая аналогия крашенный фасад или МДФ "под дерево" на кухне. Я когда впервые увидел крашенный фасад у соседа первое что спросил сколько это счастье стоит. Пол конечно так не покрасить, но любой оттенок и глубину добиться краской + лаком реально. И это не имеет ничего общего с крашенными полами из СССР, типа сравнить покраску таврии и БМВ. Вообще не одно и то же.
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vitaliian
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Додано: Суб 01 кві, 2023 09:44
vitaliian написав: budmix_org написав:
Насчёт : Взять дорогую краску для пола, сверху ее вскрыть матовым лаком, результат вообще потрясный, красивее чем 90% ламинатов и линолеумов. - вопрос личных предпочтений, но посмотреть интересно.
А по ламинатам, плитке и SPC - мой опыт. Клиенты хорошо воспринимают, проблем особых мне не доставляет, стоит умеренно, потому их и выбрал. Время от времени экспериментирую, например есть в планах спальни с шпунтоаванной доской под лаком, но это в скорее ради интереса, сомневаюсь что будет выгодней и практичней
Я ж говорю самая близкая аналогия крашенный фасад или МДФ "под дерево" на кухне. Я когда впервые увидел крашенный фасад у соседа первое что спросил сколько это счастье стоит. Пол конечно так не покрасить, но любой оттенок и глубину добиться краской + лаком реально. И это не имеет ничего общего с крашенными полами из СССР, типа сравнить покраску таврии и БМВ. Вообще не одно и то же.
А как двп крепить к полу надёжно и долговечно, как добиться чтоб швы не трескались и не разворачивались? Кроме того хорошая покраска изрядных денег стоит, зачем тогда морочиться с двп? Есть эпоксидные полы (куча деко эффектов), они долговечны, но тоже дороги
На мой взгляд тема с двп - деньги на ветер, потому и хотел бы взглянуть в живую, может и поменяю мнение
Кстати, аналогии с авто плохо к рынку недвижимости подходят
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budmix_org
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Додано: Суб 01 кві, 2023 10:01
vitaliian написав: budmix_org написав:
Паркет сделанный на долго очень дорог, посему в аренду его не рассматоиваю, да и для себя тоже (уже естетика не нравится, раньше устраивала
под аренду не годится, а для себя мне очень нравится ощущение, хожу по паркету босиком. Ни один другой материал не даёт этого волшебного ощущения. Кто носит тапочки тому наверное без разницы. На счёт дорого, мы с вами уже спорили, если класть самому не дороже ламината (я купил грабовый паркет по цене 250 грн метр). Класть не тяжело замки идентичные ламинату. Потом лак, я вскрывал матовым для яхт. Гвоздь этот лак не сильно царапает. Лак добавил ещё 100 грн/м.
А клей какой под паркет, фанеру надо тоже посчитать, циклевки, лак, сроки даже не считаю(как минимум не получаете в это время аренду) . Минимум в три раза дороже, а долговечность при укладке без опыта под вопросом. Вы ж надеюсь не укладывали его плавающим способом как ламинат
?
Моё мнение. вроде ржзк спец в этих вопросах, спросите у него
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budmix_org
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Додано: Суб 01 кві, 2023 10:06
budmix_org лично двп не крепил, крепили еще родители гроздями, я только красил.
Паркет крепил на акриловый клей типа сумасшедшая липучка, когда пришлось один участок разобрать, клей отклеился от паркета как резинка. Это большой плюс, когда не надо клей отдирать "с мясом".
Стыки шпаклюются и перед покраской затираются шкуркой, проблем о которых вы пишите за 30 лет небыло. Проблема только одна, если покрытие без лака периодически его надо красить.
Допустим двп + краска + лак будет вам стоить 300 грн/м2 но это покрытие не боится воды. Сосед постелил новый ламинат, его затопили, ламинат весь всдулся в итоге ушел на мусорку. С двп такой проблемы нет, потому что под двп вода не затекает, если прошпаклевать стыки, а снаружи от воды защищает краска (эмаль).
Есть ещё одно преимущество, если квартиранты повредят какой-то участок ламината, начинается геморрой найти ламинат такого цвета, разобрать часть пола, это означает вынести из комнаты мебель, крч объем работы несопоставимый с покраской этого фрагмента в случае с двп.
Остальные покрытия существенно дороже или служат меньше. Линолеум через 10 лет затирается в гавно, пересыхает. Чтобы его заменить надо снова выносить из комнаты мебель. Годится только как временный вариант.
SPC дорого и опять же на него можно пролить какую то химию краску, испачкать пластилином, жвачкой. Хз на что он реагирует. В случае с двп это решается за 5 копеек шкуркой и покраской фрагмента. Полоски SPC надо держать в запасе этой же серии, чтобы потом заменить испорченный фрагмент.
Как бы все плюсы и минусы взвешиваю. Ни разу не слышал чтобы квартирант доплатил за ламинат (ковёр или линолеум). Только за быт.технику, например за кондей или посудомойку. Хозяин может такое купить под запрос, соответственно вырастет цена аренды. Если он не спонсор чужих капризов.
Если квартиранту нужны паркет и комнатные пальмы это уже особый случай, он может купить их за свои деньги, хозяин делает квартиру как ему удобно а квартирант живёт как удобно ему. Поле для компромиссов очень большое.
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vitaliian
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Додано: Нед 02 кві, 2023 11:17
vitaliian написав:budmix_org
лично двп не крепил, крепили еще родители гроздями, я только красил.
Паркет крепил на акриловый клей типа сумасшедшая липучка, когда пришлось один участок разобрать, клей отклеился от паркета как резинка. Это большой плюс, когда не надо клей отдирать "с мясом".
Стыки шпаклюются и перед покраской затираются шкуркой, проблем о которых вы пишите за 30 лет небыло. Проблема только одна, если покрытие без лака периодически его надо красить.
Допустим двп + краска + лак будет вам стоить 300 грн/м2 но это покрытие не боится воды. Сосед постелил новый ламинат, его затопили, ламинат весь всдулся в итоге ушел на мусорку. С двп такой проблемы нет, потому что под двп вода не затекает, если прошпаклевать стыки, а снаружи от воды защищает краска (эмаль).
Есть ещё одно преимущество, если квартиранты повредят какой-то участок ламината, начинается геморрой найти ламинат такого цвета, разобрать часть пола, это означает вынести из комнаты мебель, крч объем работы несопоставимый с покраской этого фрагмента в случае с двп.
Остальные покрытия существенно дороже или служат меньше. Линолеум через 10 лет затирается в гавно, пересыхает. Чтобы его заменить надо снова выносить из комнаты мебель. Годится только как временный вариант.
SPC дорого и опять же на него можно пролить какую то химию краску, испачкать пластилином, жвачкой. Хз на что он реагирует. В случае с двп это решается за 5 копеек шкуркой и покраской фрагмента. Полоски SPC надо держать в запасе этой же серии, чтобы потом заменить испорченный фрагмент.
Как бы все плюсы и минусы взвешиваю. Ни разу не слышал чтобы квартирант доплатил за ламинат (ковёр или линолеум). Только за быт.технику, например за кондей или посудомойку. Хозяин может такое купить под запрос, соответственно вырастет цена аренды. Если он не спонсор чужих капризов.
Если квартиранту нужны паркет и комнатные пальмы это уже особый случай, он может купить их за свои деньги, хозяин делает квартиру как ему удобно а квартирант живёт как удобно ему. Поле для компромиссов очень большое.
Насчет покраски не все так просто. Пример: соснова дверь не крашеная неплохого качества 120 долл, а покраска плюс материалы ещё 120 долл.
Насчёт двп полов: аренда квартир и домов конкурентный рынок, в моём ценовом сегменте куча предложений, НО у меня максимальная экспозиция 7-8 дней (бывает 1-2), а вот конкурентов за которыми слежу от двух недель до полутора месяцев. Что-то видимо у меня лучше, чем у конкурентов
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budmix_org
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Додано: Нед 02 кві, 2023 12:20
budmix_org
Ну у вас вообще рынок аренды по ценам выше сотни уе за 1К появился ж в марте прошлого года, как поехал Северодонецк, Лисичанск и главное - Марик?
Новостроев же в ДнепроДыме вообще нет никаких кроме может ДМЗ или цементный что то с силикатного своим очередникам строит? Клубные дома для состоятельных господ из окружения Белоусова не рассматриваем, там и скрытые плинтусА могут быть, и люстры по 10куе
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барабашов
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Додано: Нед 02 кві, 2023 20:41
барабашов написав:budmix_org
Ну у вас вообще рынок аренды по ценам выше сотни уе за 1К появился ж в марте прошлого года, как поехал Северодонецк, Лисичанск и главное - Марик?
Новостроев же в ДнепроДыме вообще нет никаких кроме может ДМЗ или цементный что то с силикатного своим очередникам строит? Клубные дома для состоятельных господ из окружения Белоусова не рассматриваем, там и скрытые плинтусА могут быть, и люстры по 10куе
Рынок аренды выше сотни уе (хорошая формулировка) наблюдаю с 2013 года, когда и решил заняться этим бизнесом. С 16года решил, что бизнес очень перспективный. Город довольно большой, много промышленности и бизнеса. Плюс поменялась ментальность, многим удобнее арендовать, чем владеть (примерно четверть арендаторов такие. Могут позволить собственное) .
Новострои многоквартирных практически нет, случаи единичны.
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budmix_org
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