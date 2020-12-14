Згоден, до того ж найдешевший і найшвидший варіант.
Хоча в будинках не з бетонними перекриттями використовують гіпсокартонні системи, з міркувань пожежної безпеки
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:32
Згоден, до того ж найдешевший і найшвидший варіант.
Хоча в будинках не з бетонними перекриттями використовують гіпсокартонні системи, з міркувань пожежної безпеки
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