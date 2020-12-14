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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37383940>
Повідомлення Додано: Нед 28 тра, 2023 13:03

  trololo написав:
  Bolt написав:Затіяв невеличкий ремонт. Ділю велику кімнату 34 кв м, на менші. Трохи прикуїв від цін на буд матеріали. Сраний гіпсокартон, який коштував перед Ковидом десь по 150, зара ~500 грн.😳


щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн

Свого, часу, коли будував будинок, була можливість взяти щебінь на шару. Два Зіла нашуфлював. (Згрібав шувлею в купки, навантажувач потім завантажив) Загалом на все :будинок, гараж, підпорні стінки, басік, підсипка під бруківку може і 80 кубів щебня пішло-суттева частина бюджета будови.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 тра, 2023 13:06

  Bolt написав:
  trololo написав:
  Bolt написав:Затіяв невеличкий ремонт. Ділю велику кімнату 34 кв м, на менші. Трохи прикуїв від цін на буд матеріали. Сраний гіпсокартон, який коштував перед Ковидом десь по 150, зара ~500 грн.😳


щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн

Свого, часу, коли будував будинок, була можливість взяти щебінь на шару. Два Зіла нашуфлював. (Згрібав шувлею в купки, навантажувач потім завантажив) Загалом на все :будинок, гараж, підпорні стінки, басік, підсипка під бруківку може і 80 кубів щебня пішло-суттева частина бюджета будови.


в мене під УПШ десь на 2куе щебня по цінам 2020 року :mrgreen: нащадки будуть задоволені, коли будинок знесуть, все красивенько на геотекстилі лежить, зібрав - продав
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 28 тра, 2023 13:21

  trololo написав:
  Bolt написав:
  trololo написав:
щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн

Свого, часу, коли будував будинок, була можливість взяти щебінь на шару. Два Зіла нашуфлював. (Згрібав шувлею в купки, навантажувач потім завантажив) Загалом на все :будинок, гараж, підпорні стінки, басік, підсипка під бруківку може і 80 кубів щебня пішло-суттева частина бюджета будови.


в мене під УПШ десь на 2куе щебня по цінам 2020 року :mrgreen: нащадки будуть задоволені, коли будинок знесуть, все красивенько на геотекстилі лежить, зібрав - продав

То від нащадків залежить, можуть ще і заплатити, щоб вивезли😏 це будівельне сміття...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 тра, 2023 13:23

  Bolt написав:То від нащадків залежить, можуть ще і заплатити, щоб вивезли😏 це будівельне сміття...


навряд чи колись придумають штучну заміну щебню або виникне його дефіцит, але то я пожартував, звісно :D
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 28 тра, 2023 13:51

  trololo написав:
  Bolt написав:Затіяв невеличкий ремонт. Ділю велику кімнату 34 кв м, на менші. Трохи прикуїв від цін на буд матеріали. Сраний гіпсокартон, який коштував перед Ковидом десь по 150, зара ~500 грн.😳


щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн

А сколько кубов за 600, и доставка ж при таком топливе ещё сколько затянула?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 09:07

  барабашов написав:
  trololo написав:
  Bolt написав:Затіяв невеличкий ремонт. Ділю велику кімнату 34 кв м, на менші. Трохи прикуїв від цін на буд матеріали. Сраний гіпсокартон, який коштував перед Ковидом десь по 150, зара ~500 грн.😳


щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн

А сколько кубов за 600, и доставка ж при таком топливе ещё сколько затянула?


доставка (зіл) окремо, ще 1500
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 09:29

  trololo написав:
  барабашов написав:
  trololo написав:
щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн

А сколько кубов за 600, и доставка ж при таком топливе ещё сколько затянула?


доставка (зіл) окремо, ще 1500

Короче, якщо на мінімалці працювати, то якраз на Зіл щебня за місяць і заробиш🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2023 09:42

Мдя. Зранку поїхав до міста. А у нас тут недавно зливні лотки облаштовували вздовж дороги. Короче лишилась куча піско щебеневої суміші. Короче стоїть чувак на Ауді чи Q3 чи Q5, по діставав с багажника торби типа Метро і в них шуфлює.Причому бачу ту машину там вже вдруге. 😳 І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі, які сільрада для розпилу бюджету ОТГ навішала. Нє, я свого часу теж так пару кубів сипучіх матеріалів позичив, але я на Таврії їздив і камер стільки не було. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 07:22

  Bolt написав:але я на Таврії їздив і камер стільки не було
не форум а исповедь. в детском садике я стырил мягкую игрушку, меня потом так тошнило. запомнил на всю жизнь. больше не тырил ничего.
  Bolt написав:я свого часу теж так пару кубів сипучіх матеріалів позичив
есть повод вернуть, вы ж уже не на Таврии?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:27

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Bolt написав:І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі

Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)
nighthawk5
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