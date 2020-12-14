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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 тра, 2023 13:03
trololo написав: Bolt написав:
Затіяв невеличкий ремонт. Ділю велику кімнату 34 кв м, на менші. Трохи прикуїв від цін на буд матеріали. Сраний гіпсокартон, який коштував перед Ковидом десь по 150, зара ~500 грн.😳
щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн
Свого, часу, коли будував будинок, була можливість взяти щебінь на шару. Два Зіла нашуфлював. (Згрібав шувлею в купки, навантажувач потім завантажив) Загалом на все :будинок, гараж, підпорні стінки, басік, підсипка під бруківку може і 80 кубів щебня пішло-суттева частина бюджета будови.
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Bolt
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Додано: Нед 28 тра, 2023 13:06
Bolt написав: trololo написав: Bolt написав:
Затіяв невеличкий ремонт. Ділю велику кімнату 34 кв м, на менші. Трохи прикуїв від цін на буд матеріали. Сраний гіпсокартон, який коштував перед Ковидом десь по 150, зара ~500 грн.😳
щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн
Свого, часу, коли будував будинок, була можливість взяти щебінь на шару. Два Зіла нашуфлював. (Згрібав шувлею в купки, навантажувач потім завантажив) Загалом на все :будинок, гараж, підпорні стінки, басік, підсипка під бруківку може і 80 кубів щебня пішло-суттева частина бюджета будови.
в мене під УПШ десь на 2куе щебня по цінам 2020 року
нащадки будуть задоволені, коли будинок знесуть, все красивенько на геотекстилі лежить, зібрав - продав
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trololo
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Додано: Нед 28 тра, 2023 13:21
trololo написав: Bolt написав: trololo написав:
щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн
Свого, часу, коли будував будинок, була можливість взяти щебінь на шару. Два Зіла нашуфлював. (Згрібав шувлею в купки, навантажувач потім завантажив) Загалом на все :будинок, гараж, підпорні стінки, басік, підсипка під бруківку може і 80 кубів щебня пішло-суттева частина бюджета будови.
в мене під УПШ десь на 2куе щебня по цінам 2020 року
нащадки будуть задоволені, коли будинок знесуть, все красивенько на геотекстилі лежить, зібрав - продав
То від нащадків залежить, можуть ще і заплатити, щоб вивезли😏 це будівельне сміття...
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Bolt
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Додано: Нед 28 тра, 2023 13:23
Bolt написав:
То від нащадків залежить, можуть ще і заплатити, щоб вивезли😏 це будівельне сміття...
навряд чи колись придумають штучну заміну щебню або виникне його дефіцит, але то я пожартував, звісно
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trololo
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Додано: Нед 28 тра, 2023 13:51
trololo написав: Bolt написав:
Затіяв невеличкий ремонт. Ділю велику кімнату 34 кв м, на менші. Трохи прикуїв від цін на буд матеріали. Сраний гіпсокартон, який коштував перед Ковидом десь по 150, зара ~500 грн.😳
щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн
А сколько кубов за 600, и доставка ж при таком топливе ещё сколько затянула?
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барабашов
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Додано: Пон 29 тра, 2023 09:07
барабашов написав: trololo написав: Bolt написав:
Затіяв невеличкий ремонт. Ділю велику кімнату 34 кв м, на менші. Трохи прикуїв від цін на буд матеріали. Сраний гіпсокартон, який коштував перед Ковидом десь по 150, зара ~500 грн.😳
щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн
А сколько кубов за 600, и доставка ж при таком топливе ещё сколько затянула?
доставка (зіл) окремо, ще 1500
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trololo
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Додано: Пон 29 тра, 2023 09:29
trololo написав: барабашов написав: trololo написав:
щебінь брав 10 днів тому - 500 грн. вчора там само - 600 грн. 2,5 роки тому - 360 грн
А сколько кубов за 600, и доставка ж при таком топливе ещё сколько затянула?
доставка (зіл) окремо, ще 1500
Короче, якщо на мінімалці працювати, то якраз на Зіл щебня за місяць і заробиш🤦♂️
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Bolt
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Додано: Вів 30 тра, 2023 09:42
Мдя. Зранку поїхав до міста. А у нас тут недавно зливні лотки облаштовували вздовж дороги. Короче лишилась куча піско щебеневої суміші. Короче стоїть чувак на Ауді чи Q3 чи Q5, по діставав с багажника торби типа Метро і в них шуфлює.Причому бачу ту машину там вже вдруге. 😳 І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі, які сільрада для розпилу бюджету ОТГ навішала. Нє, я свого часу теж так пару кубів сипучіх матеріалів позичив, але я на Таврії їздив і камер стільки не було. 😎
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Bolt
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Додано: Чет 01 чер, 2023 07:22
Bolt написав:
але я на Таврії їздив і камер стільки не було
не форум а исповедь. в детском садике я стырил мягкую игрушку, меня потом так тошнило. запомнил на всю жизнь. больше не тырил ничего.
Bolt написав:
я свого часу теж так пару кубів сипучіх матеріалів позичив
есть повод вернуть, вы ж уже не на Таврии?
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:27
Bolt написав:
І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі
Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)
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