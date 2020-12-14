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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 чер, 2023 21:33
nighthawk5 написав: Bolt написав:
І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі
Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)
Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉
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Додано: Пон 05 чер, 2023 02:46
Bolt написав: nighthawk5 написав: Bolt написав:
І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі
Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)
Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉
Ви на Шкоді?
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Svet
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Додано: Пон 05 чер, 2023 05:46
Svet написав: Bolt написав: nighthawk5 написав:
Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)
Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉
Ви на Шкоді?
Жаль.
Пи. Си. Продукцією ВАГа ніколи не користувався. Я по японцях в основному.
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Bolt
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