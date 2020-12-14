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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:33

  nighthawk5 написав:
  Bolt написав:І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі

Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)

Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 02:46

  Bolt написав:
  nighthawk5 написав:
  Bolt написав:І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі

Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)

Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉

Ви на Шкоді?
Svet
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 05:46

  Svet написав:
  Bolt написав:
  nighthawk5 написав:Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)

Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉

Ви на Шкоді?

Жаль.
Пи. Си. Продукцією ВАГа ніколи не користувався. Я по японцях в основному.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 20:27

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Ну раз така тема пішла, то я на БМВ :)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:17

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)
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  #<1 ... 37383940
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