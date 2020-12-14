|
|
|
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 чер, 2023 21:33
nighthawk5 написав: Bolt написав:
І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі
Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)
Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2014
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 чер, 2023 02:46
Bolt написав: nighthawk5 написав: Bolt написав:
І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі
Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)
Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉
Ви на Шкоді?
-
Svet
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 19.08.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 чер, 2023 05:46
Svet написав: Bolt написав: nighthawk5 написав:
Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)
Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉
Ви на Шкоді?
Жаль.
Пи. Си. Продукцією ВАГа ніколи не користувався. Я по японцях в основному.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2014
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 чер, 2023 20:17
А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4907
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 814 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:35
Успіх написав:
А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року)
300 доларів метр - якщо брати все саме дешеве, техніка покасонік, крани з фольги, кухня з картону, поли з ламінату - все інше покрасити снєжкою в білий, вікна засліпити смужечками пластира - 500 доларів якщо робити щось путнє)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 269
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:09
Успіх написав:
А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року)
На шару. Вчора було оголошення,, Віддам дві дошки 40х200х2200."Поїхав, по факту накидал крім того, 3/4 мішка СМ11 плюс і пів мішка фінішного Стабіла, дві хороші шуфлі і шше різного. (Як раз вчора купив такий бо не вистачило, піду завтра здам)Вчора цьотка віддавала 1, 5 квадрата іспанської чорної плитки, щось типа цеглинка(написано, що була куплена по 1 кг/квадрат) , був би забрав, але влом було їхати на Зелену, в район Хельги, та і не люблю чорний колір в інтер'єрі. 😼
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2014
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:02
Bolt написав: Успіх написав:
А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року)
На шару. Вчора було оголошення,, Віддам дві дошки 40х200х2200."Поїхав, по факту накидал крім того, 3/4 мішка СМ11 плюс і пів мішка фінішного Стабіла, дві хороші шуфлі і шше різного. (Як раз вчора купив такий бо не вистачило, піду завтра здам)Вчора цьотка віддавала 1, 5 квадрата іспанської чорної плитки, щось типа цеглинка(написано, що була куплена по 1 кг/квадрат) , був би забрав, але влом було їхати на Зелену, в район Хельги, та і не люблю чорний колір в інтер'єрі. 😼
О, то так умовному Флаю можна поробити безкоштовні ремонти у своїх цоколях, якщо буде робити "своїми руками"!
Але, щоб було зовсім безкоштовно, то треба ровером ті мішки перевозити
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4907
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 814 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:10
Успіх написав: Bolt написав: Успіх написав:
А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року)
На шару. Вчора було оголошення,, Віддам дві дошки 40х200х2200."Поїхав, по факту накидал крім того, 3/4 мішка СМ11 плюс і пів мішка фінішного Стабіла, дві хороші шуфлі і шше різного. (Як раз вчора купив такий бо не вистачило, піду завтра здам)Вчора цьотка віддавала 1, 5 квадрата іспанської чорної плитки, щось типа цеглинка(написано, що була куплена по 1 кг/квадрат) , був би забрав, але влом було їхати на Зелену, в район Хельги, та і не люблю чорний колір в інтер'єрі. 😼
О, то так умовному Флаю можна поробити безкоштовні ремонти у своїх цоколях, якщо буде робити "своїми руками"!
Але, щоб було зовсім безкоштовно, то треба ровером ті мішки перевозити
Ось, власне ціна бенза і зупиняє. 1км =4,3грн проїхати(не рахуючи амортизації)Але, якщо правільно сумістити поїздку по справах і заїзд за такими матеріалами-то чому б і ні?!
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2014
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9771
|6083144
|
П'ят 09 чер, 2023 11:58
Bolt
|
|297
|33360
|
|
|3
|5686
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|