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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38394041>
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:33

  nighthawk5 написав:
  Bolt написав:І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі

Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)

Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 02:46

  Bolt написав:
  nighthawk5 написав:
  Bolt написав:І все би нічого, але за 15 м від камери на стовбі

Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)

Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉

Ви на Шкоді?
Svet
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 05:46

  Svet написав:
  Bolt написав:
  nighthawk5 написав:Там СБУ ж недавно просило їх повимикати, от і маємо)

Шкода. Що раніше не мав тої інформації... 😉

Ви на Шкоді?

Жаль.
Пи. Си. Продукцією ВАГа ніколи не користувався. Я по японцях в основному.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 20:27

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Ну раз така тема пішла, то я на БМВ :)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:17

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:35

  Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)

300 доларів метр - якщо брати все саме дешеве, техніка покасонік, крани з фольги, кухня з картону, поли з ламінату - все інше покрасити снєжкою в білий, вікна засліпити смужечками пластира - 500 доларів якщо робити щось путнє)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:09

  Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)

На шару. Вчора було оголошення,, Віддам дві дошки 40х200х2200."Поїхав, по факту накидал крім того, 3/4 мішка СМ11 плюс і пів мішка фінішного Стабіла, дві хороші шуфлі і шше різного. (Як раз вчора купив такий бо не вистачило, піду завтра здам)Вчора цьотка віддавала 1, 5 квадрата іспанської чорної плитки, щось типа цеглинка(написано, що була куплена по 1 кг/квадрат) , був би забрав, але влом було їхати на Зелену, в район Хельги, та і не люблю чорний колір в інтер'єрі. 😼
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:02

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Bolt написав:
  Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)

На шару. Вчора було оголошення,, Віддам дві дошки 40х200х2200."Поїхав, по факту накидал крім того, 3/4 мішка СМ11 плюс і пів мішка фінішного Стабіла, дві хороші шуфлі і шше різного. (Як раз вчора купив такий бо не вистачило, піду завтра здам)Вчора цьотка віддавала 1, 5 квадрата іспанської чорної плитки, щось типа цеглинка(написано, що була куплена по 1 кг/квадрат) , був би забрав, але влом було їхати на Зелену, в район Хельги, та і не люблю чорний колір в інтер'єрі. 😼
О, то так умовному Флаю можна поробити безкоштовні ремонти у своїх цоколях, якщо буде робити "своїми руками"! :D
Але, щоб було зовсім безкоштовно, то треба ровером ті мішки перевозити :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:10

  Успіх написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)

На шару. Вчора було оголошення,, Віддам дві дошки 40х200х2200."Поїхав, по факту накидал крім того, 3/4 мішка СМ11 плюс і пів мішка фінішного Стабіла, дві хороші шуфлі і шше різного. (Як раз вчора купив такий бо не вистачило, піду завтра здам)Вчора цьотка віддавала 1, 5 квадрата іспанської чорної плитки, щось типа цеглинка(написано, що була куплена по 1 кг/квадрат) , був би забрав, але влом було їхати на Зелену, в район Хельги, та і не люблю чорний колір в інтер'єрі. 😼
О, то так умовному Флаю можна поробити безкоштовні ремонти у своїх цоколях, якщо буде робити "своїми руками"! :D
Але, щоб було зовсім безкоштовно, то треба ровером ті мішки перевозити :mrgreen:

Ось, власне ціна бенза і зупиняє. 1км =4,3грн проїхати(не рахуючи амортизації)Але, якщо правільно сумістити поїздку по справах і заїзд за такими матеріалами-то чому б і ні?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:31

Re: ХАЛЯВНИЙ РЕМОНТ квартири для здачі в оренду)))

  Bolt написав:то чому б і ні?!
Пам'ятаю, коли в себе робив ремонт, то в чаті "сусідів"(а в нас 200квартир) - частенько пропонували то 2-3 мішки клею до плитки, то шпаклівки, то ще щось... Але!!!
Але переважно пропонували це відкупити за пів ціни, або і за повну вартість! :D
І мало що пропонували безкоштовно - типу, пів мішка чогось там..., чи куски гіпсокартону, чи б/у омноблоки(коли собі якісь там перегородки розбивали...
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