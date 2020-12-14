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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:37
Успіх написав: Bolt написав:
то чому б і ні?!
Пам'ятаю, коли в себе робив ремонт, то в чаті "сусідів"(а в нас 200квартир) - частенько пропонували то 2-3 мішки клею до плитки, то шпаклівки, то ще щось... Але!!!
Але переважно пропонували це відкупити за пів ціни, або і за повну вартість!
І мало що пропонували безкоштовно - типу, пів мішка чогось там..., чи куски гіпсокартону, чи б/у омноблоки(коли собі якісь там перегородки розбивали...
Перегородку 10ка з омноблоків майже неможливо розібрати на цілі блоки. Відриваються з клеєм. Але можна великою ножівкою (є і спеціальна) нарізати новий розмір блоків по одному розміру і використати. І блоки використовуються і об'єм мусора зменшується. Якщо не хватить- сусіди масово викидають, бери які хочеш з доставкою. Наче пінопласт ріжеш.
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lel
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:44
Успіх написав: Bolt написав:
то чому б і ні?!
Пам'ятаю, коли в себе робив ремонт, то в чаті "сусідів"(а в нас 200квартир) - частенько пропонували то 2-3 мішки клею до плитки, то шпаклівки, то ще щось... Але!!!
Але переважно пропонували це відкупити за пів ціни, або і за повну вартість!
І мало що пропонували безкоштовно - типу, пів мішка чогось там..., чи куски гіпсокартону, чи б/у омноблоки(коли собі якісь там перегородки розбивали...
Якщо всі будувались, то завжди можна продати за пів ціни, а якщо ні, то хиба на смітник. Ось власне і мій варіант.
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Bolt
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:47
lel написав: Успіх написав: Bolt написав:
то чому б і ні?!
Пам'ятаю, коли в себе робив ремонт, то в чаті "сусідів"(а в нас 200квартир) - частенько пропонували то 2-3 мішки клею до плитки, то шпаклівки, то ще щось... Але!!!
Але переважно пропонували це відкупити за пів ціни, або і за повну вартість!
І мало що пропонували безкоштовно - типу, пів мішка чогось там..., чи куски гіпсокартону, чи б/у омноблоки(коли собі якісь там перегородки розбивали...
Перегородку 10ка з омноблоків майже неможливо розібрати на цілі блоки. Відриваються з клеєм. Але можна великою ножівкою (є і спеціальна) нарізати новий розмір блоків по одному розміру і використати. І блоки використовуються і об'єм мусора зменшується. Якщо не хватить- сусіди масово викидають, бери які хочеш з доставкою. Наче пінопласт ріжеш.
Десь з місяць тому на Левандівці будинок з польської цегли під розбір віддавали. Був би взявся, але далекувато, не маю буса, та і з часом напряг. А так, то цілком непогано можна було заробити, враховуючи, що овно повнотіла цегла і Епіку 7 грн/шт.
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Bolt
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 16:03
Bolt
Це мабуть Ваш секрет, але все ж... де Ви то все взнаєте? Відкриті дошки оголошень? Чи сарафанне радіо?)
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nighthawk5
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