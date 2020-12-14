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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:37

  Успіх написав:
  Bolt написав:то чому б і ні?!
Пам'ятаю, коли в себе робив ремонт, то в чаті "сусідів"(а в нас 200квартир) - частенько пропонували то 2-3 мішки клею до плитки, то шпаклівки, то ще щось... Але!!!
Але переважно пропонували це відкупити за пів ціни, або і за повну вартість! :D
І мало що пропонували безкоштовно - типу, пів мішка чогось там..., чи куски гіпсокартону, чи б/у омноблоки(коли собі якісь там перегородки розбивали...

Перегородку 10ка з омноблоків майже неможливо розібрати на цілі блоки. Відриваються з клеєм. Але можна великою ножівкою (є і спеціальна) нарізати новий розмір блоків по одному розміру і використати. І блоки використовуються і об'єм мусора зменшується. Якщо не хватить- сусіди масово викидають, бери які хочеш з доставкою. Наче пінопласт ріжеш.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:44

  Успіх написав:
  Bolt написав:то чому б і ні?!
Пам'ятаю, коли в себе робив ремонт, то в чаті "сусідів"(а в нас 200квартир) - частенько пропонували то 2-3 мішки клею до плитки, то шпаклівки, то ще щось... Але!!!
Але переважно пропонували це відкупити за пів ціни, або і за повну вартість! :D
І мало що пропонували безкоштовно - типу, пів мішка чогось там..., чи куски гіпсокартону, чи б/у омноблоки(коли собі якісь там перегородки розбивали...

Якщо всі будувались, то завжди можна продати за пів ціни, а якщо ні, то хиба на смітник. Ось власне і мій варіант.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:47

  lel написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:то чому б і ні?!
Пам'ятаю, коли в себе робив ремонт, то в чаті "сусідів"(а в нас 200квартир) - частенько пропонували то 2-3 мішки клею до плитки, то шпаклівки, то ще щось... Але!!!
Але переважно пропонували це відкупити за пів ціни, або і за повну вартість! :D
І мало що пропонували безкоштовно - типу, пів мішка чогось там..., чи куски гіпсокартону, чи б/у омноблоки(коли собі якісь там перегородки розбивали...

Перегородку 10ка з омноблоків майже неможливо розібрати на цілі блоки. Відриваються з клеєм. Але можна великою ножівкою (є і спеціальна) нарізати новий розмір блоків по одному розміру і використати. І блоки використовуються і об'єм мусора зменшується. Якщо не хватить- сусіди масово викидають, бери які хочеш з доставкою. Наче пінопласт ріжеш.

Десь з місяць тому на Левандівці будинок з польської цегли під розбір віддавали. Був би взявся, але далекувато, не маю буса, та і з часом напряг. А так, то цілком непогано можна було заробити, враховуючи, що овно повнотіла цегла і Епіку 7 грн/шт.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 16:03

Bolt
Це мабуть Ваш секрет, але все ж... де Ви то все взнаєте? Відкриті дошки оголошень? Чи сарафанне радіо?)
nighthawk5
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Повідомлень: 325
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:12

  nighthawk5 написав:Bolt
Це мабуть Ваш секрет, але все ж... де Ви то все взнаєте? Відкриті дошки оголошень? Чи сарафанне радіо?)

Жодного секрету, серед песиків і котків, часом попадають я хороші речі:
https://m.olx.ua/uk/otdam-darom/lvov/
Але їх забирають буквально до 10 хв(підозрюю, що профіки використовують додатки, для автоматичного п
Ерегляду ОЛХ, і сповіщають, щойно з'явитися оголошення, з вказаними параметрами.
Пи. Си. В понеділок вдалося забрати електрон 382, бігло глянув десь на 400 грн буде позолотки і міді, але другим подзвонив😟 де ТВ Електроніка віддавали, там,, як з куща" під 600 грн можна витягти.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 18:48

  vitaliian написав:
  Bolt написав:але я на Таврії їздив і камер стільки не було
не форум а исповедь. в детском садике я стырил мягкую игрушку, меня потом так тошнило. запомнил на всю жизнь. больше не тырил ничего.

не треба брати до рота чужі іграшки
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 18:49

  Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)

послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 18:54

  flyman написав:
  Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)

послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба

Прораб, маю надію, на файну тачку собі заробив?! 😆
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:35

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)

послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба

Прораб, маю надію, на файну тачку собі заробив?! 😆

разве что застреленный в холку 30 летний аккорд можно взять за 4куе
но на капиталку движка заработает на следующем ремонте для мухи :mrgreen:
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