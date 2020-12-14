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Пам'ятаю, коли в себе робив ремонт, то в чаті "сусідів"(а в нас 200квартир) - частенько пропонували то 2-3 мішки клею до плитки, то шпаклівки, то ще щось... Але!!! Але переважно пропонували це відкупити за пів ціни, або і за повну вартість! І мало що пропонували безкоштовно - типу, пів мішка чогось там..., чи куски гіпсокартону, чи б/у омноблоки(коли собі якісь там перегородки розбивали...
Перегородку 10ка з омноблоків майже неможливо розібрати на цілі блоки. Відриваються з клеєм. Але можна великою ножівкою (є і спеціальна) нарізати новий розмір блоків по одному розміру і використати. І блоки використовуються і об'єм мусора зменшується. Якщо не хватить- сусіди масово викидають, бери які хочеш з доставкою. Наче пінопласт ріжеш.
Пам'ятаю, коли в себе робив ремонт, то в чаті "сусідів"(а в нас 200квартир) - частенько пропонували то 2-3 мішки клею до плитки, то шпаклівки, то ще щось... Але!!! Але переважно пропонували це відкупити за пів ціни, або і за повну вартість! І мало що пропонували безкоштовно - типу, пів мішка чогось там..., чи куски гіпсокартону, чи б/у омноблоки(коли собі якісь там перегородки розбивали...
Якщо всі будувались, то завжди можна продати за пів ціни, а якщо ні, то хиба на смітник. Ось власне і мій варіант.
Пам'ятаю, коли в себе робив ремонт, то в чаті "сусідів"(а в нас 200квартир) - частенько пропонували то 2-3 мішки клею до плитки, то шпаклівки, то ще щось... Але!!! Але переважно пропонували це відкупити за пів ціни, або і за повну вартість! І мало що пропонували безкоштовно - типу, пів мішка чогось там..., чи куски гіпсокартону, чи б/у омноблоки(коли собі якісь там перегородки розбивали...
Перегородку 10ка з омноблоків майже неможливо розібрати на цілі блоки. Відриваються з клеєм. Але можна великою ножівкою (є і спеціальна) нарізати новий розмір блоків по одному розміру і використати. І блоки використовуються і об'єм мусора зменшується. Якщо не хватить- сусіди масово викидають, бери які хочеш з доставкою. Наче пінопласт ріжеш.
Десь з місяць тому на Левандівці будинок з польської цегли під розбір віддавали. Був би взявся, але далекувато, не маю буса, та і з часом напряг. А так, то цілком непогано можна було заробити, враховуючи, що овно повнотіла цегла і Епіку 7 грн/шт.
nighthawk5 написав:Bolt Це мабуть Ваш секрет, але все ж... де Ви то все взнаєте? Відкриті дошки оголошень? Чи сарафанне радіо?)
Жодного секрету, серед песиків і котків, часом попадають я хороші речі: https://m.olx.ua/uk/otdam-darom/lvov/ Але їх забирають буквально до 10 хв(підозрюю, що профіки використовують додатки, для автоматичного п Ерегляду ОЛХ, і сповіщають, щойно з'явитися оголошення, з вказаними параметрами. Пи. Си. В понеділок вдалося забрати електрон 382, бігло глянув десь на 400 грн буде позолотки і міді, але другим подзвонив😟 де ТВ Електроніка віддавали, там,, як з куща" під 600 грн можна витягти.
Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку? Просто цікаво Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога! (то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року)
послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба
Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку? Просто цікаво Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога! (то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року)
послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба
Прораб, маю надію, на файну тачку собі заробив?! 😆
Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку? Просто цікаво Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога! (то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року)
послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба
Прораб, маю надію, на файну тачку собі заробив?! 😆
разве что застреленный в холку 30 летний аккорд можно взять за 4куе но на капиталку движка заработает на следующем ремонте для мухи