flyman написав:
послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба
Дорого!
Маю надію, що влізу в 9К$ на 27м2, якщо під ключ і вся робота майстрів...
Але, швидше знову захочу робити ремонт своїми руками!
Що я в омноблоці не розведу електрику?
Чи з сантехнікою не справлюсь?
Чи не покладу плитку?
Чи не перекатаю ворсистим валиком стіни і стелю?
Може і тато, трішки допоможе з електрикою і сантехнікрю.
Якщо щось - то інструменти ми маємо(і плиткоріз - теж)