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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:46

7К/міс. - як з куща!©))) А може - і всі 10К!)))

  flyman написав:
  Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)

послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба

Дорого!
Маю надію, що влізу в 9К$ на 27м2, якщо під ключ і вся робота майстрів...
Але, швидше знову захочу робити ремонт своїми руками! :D
Що я в омноблоці не розведу електрику?
Чи з сантехнікою не справлюсь?
Чи не покладу плитку?
Чи не перекатаю ворсистим валиком стіни і стелю?
Може і тато, трішки допоможе з електрикою і сантехнікрю.

Якщо щось - то інструменти ми маємо(і плиткоріз - теж) ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:09

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)

послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба

Прораб, маю надію, на файну тачку собі заробив?! 😆

Це ще яку тачілу рахувати файною тачкою
Мабуть свіжий W220 року так 1999го, та й ще й дизельний та й на механиці, на літовських транзитах, зовсім не іржавий до дірок та й з пробігом під лям і намутив.
барабашов
 
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  #<1 ... 39404142
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