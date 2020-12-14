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Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку? Просто цікаво Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога! (то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року)
послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба
Прораб, маю надію, на файну тачку собі заробив?! 😆
Це ще яку тачілу рахувати файною тачкою Мабуть свіжий W220 року так 1999го, та й ще й дизельний та й на механиці, на літовських транзитах, зовсім не іржавий до дірок та й з пробігом під лям і намутив.
nighthawk5 написав:Bolt Це мабуть Ваш секрет, але все ж... де Ви то все взнаєте? Відкриті дошки оголошень? Чи сарафанне радіо?)
Жодного секрету, серед песиків і котків, часом попадають я хороші речі: https://m.olx.ua/uk/otdam-darom/lvov/ Але їх забирають буквально до 10 хв(підозрюю, що профіки використовують додатки, для автоматичного п Ерегляду ОЛХ, і сповіщають, щойно з'явитися оголошення, з вказаними параметрами. Пи. Си. В понеділок вдалося забрати електрон 382, бігло глянув десь на 400 грн буде позолотки і міді, але другим подзвонив😟 де ТВ Електроніка віддавали, там,, як з куща" під 600 грн можна витягти.
Отож, металісти-золотошукачі дурачки, скільки гарної техніки зіпсували. Багато чого з того відремонтоване пішло б на ebay за сотні баксів, та навіть неробоче воно дорожче коштує. Совкові комп'ютери і мікросхеми тисячами знищено, то що залишилося розумні люди продають за скажені бабки.
Тому не рекомендую безкоштовно віддавати таким пилососам, рубрика "віддам" на лохє це взагалі треш. Ставте хоч 50 грн на пиво, якщо видно, що людині потрібно завжди можна від цього пива відмовитися.
nighthawk5 написав:Bolt Це мабуть Ваш секрет, але все ж... де Ви то все взнаєте? Відкриті дошки оголошень? Чи сарафанне радіо?)
Жодного секрету, серед песиків і котків, часом попадають я хороші речі: https://m.olx.ua/uk/otdam-darom/lvov/ Але їх забирають буквально до 10 хв(підозрюю, що профіки використовують додатки, для автоматичного п Ерегляду ОЛХ, і сповіщають, щойно з'явитися оголошення, з вказаними параметрами. Пи. Си. В понеділок вдалося забрати електрон 382, бігло глянув десь на 400 грн буде позолотки і міді, але другим подзвонив😟 де ТВ Електроніка віддавали, там,, як з куща" під 600 грн можна витягти.
Отож, металісти-золотошукачі дурачки, скільки гарної техніки зіпсували. Багато чого з того відремонтоване пішло б на ebay за сотні баксів, та навіть неробоче воно дорожче коштує. Совкові комп'ютери і мікросхеми тисячами знищено, то що залишилося розумні люди продають за скажені бабки.
Тому не рекомендую безкоштовно віддавати таким пилососам, рубрика "віддам" на лохє це взагалі треш. Ставте хоч 50 грн на пиво, якщо видно, що людині потрібно завжди можна від цього пива відмовитися.
В мене лежить 4 плати від совкових компів, в спеціалізованій групі ФБ порадили викласти на Віоліті.