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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:09

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)

послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба

Прораб, маю надію, на файну тачку собі заробив?! 😆

Це ще яку тачілу рахувати файною тачкою
Мабуть свіжий W220 року так 1999го, та й ще й дизельний та й на механиці, на літовських транзитах, зовсім не іржавий до дірок та й з пробігом під лям і намутив.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 23:40

  Bolt написав:
  nighthawk5 написав:Bolt
Це мабуть Ваш секрет, але все ж... де Ви то все взнаєте? Відкриті дошки оголошень? Чи сарафанне радіо?)

Жодного секрету, серед песиків і котків, часом попадають я хороші речі:
https://m.olx.ua/uk/otdam-darom/lvov/
Але їх забирають буквально до 10 хв(підозрюю, що профіки використовують додатки, для автоматичного п
Ерегляду ОЛХ, і сповіщають, щойно з'явитися оголошення, з вказаними параметрами.
Пи. Си. В понеділок вдалося забрати електрон 382, бігло глянув десь на 400 грн буде позолотки і міді, але другим подзвонив😟 де ТВ Електроніка віддавали, там,, як з куща" під 600 грн можна витягти.

Отож, металісти-золотошукачі дурачки, скільки гарної техніки зіпсували. Багато чого з того відремонтоване пішло б на ebay за сотні баксів, та навіть неробоче воно дорожче коштує. Совкові комп'ютери і мікросхеми тисячами знищено, то що залишилося розумні люди продають за скажені бабки.

Тому не рекомендую безкоштовно віддавати таким пилососам, рубрика "віддам" на лохє це взагалі треш. Ставте хоч 50 грн на пиво, якщо видно, що людині потрібно завжди можна від цього пива відмовитися.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 00:31

  zerocool написав:
  Bolt написав:
  nighthawk5 написав:Bolt
Це мабуть Ваш секрет, але все ж... де Ви то все взнаєте? Відкриті дошки оголошень? Чи сарафанне радіо?)

Жодного секрету, серед песиків і котків, часом попадають я хороші речі:
https://m.olx.ua/uk/otdam-darom/lvov/
Але їх забирають буквально до 10 хв(підозрюю, що профіки використовують додатки, для автоматичного п
Ерегляду ОЛХ, і сповіщають, щойно з'явитися оголошення, з вказаними параметрами.
Пи. Си. В понеділок вдалося забрати електрон 382, бігло глянув десь на 400 грн буде позолотки і міді, але другим подзвонив😟 де ТВ Електроніка віддавали, там,, як з куща" під 600 грн можна витягти.

Отож, металісти-золотошукачі дурачки, скільки гарної техніки зіпсували. Багато чого з того відремонтоване пішло б на ebay за сотні баксів, та навіть неробоче воно дорожче коштує. Совкові комп'ютери і мікросхеми тисячами знищено, то що залишилося розумні люди продають за скажені бабки.

Тому не рекомендую безкоштовно віддавати таким пилососам, рубрика "віддам" на лохє це взагалі треш. Ставте хоч 50 грн на пиво, якщо видно, що людині потрібно завжди можна від цього пива відмовитися.

В мене лежить 4 плати від совкових компів, в спеціалізованій групі ФБ порадили викласти на Віоліті.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 08:52

Ну блжад, не міг той чувак оголошення на місяць, раніше дати?! Все одно цілу вату на куски різав стінку гіпсокартонну шумоізольовував. По 500 грн за пачку майже віддав, добре, що з даху (утеплював 12 р тому) півтори пачки в гаражі місце займали, а зараз, як знайшов.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vdam-be ... Saror.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 10:24

Все що сховано від очей (електрика, вода, каналья) можливо зробити самостійно і якісно. Часто навіть якісніше за спеца, який завжди спішить на інший обʼєкт і робить як легше і швидше, а не як потрібно. Для цього вивчити вимоги керівних документів (нескладно і дуже бажано) , подивитись відео як робити і мати трохи натхнення. Інструмент звичайно теж.
Все що на очах (плитка, фарбування, ламінати/паркети/плінтусА - тут якість дуже залежить від досвіду роботи майстра. Новачок не зробить так, як профі. І завжди буде видно косяки. На таке я б не поліз. Хоча лазив. Все бачу. Більше не хочу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 10:49

  Hotab написав:Все що сховано від очей (електрика, вода, каналья) можливо зробити самостійно і якісно. Часто навіть якісніше за спеца, який завжди спішить на інший обʼєкт і робить як легше і швидше, а не як потрібно. Для цього вивчити вимоги керівних документів (нескладно і дуже бажано) , подивитись відео як робити і мати трохи натхнення. Інструмент звичайно теж.
Все що на очах (плитка, фарбування, ламінати/паркети/плінтусА - тут якість дуже залежить від досвіду роботи майстра. Новачок не зробить так, як профі. І завжди буде видно косяки. На таке я б не поліз. Хоча лазив. Все бачу. Більше не хочу.

Я, наприклад, гипсокартон повністю шпаклюю, два раза. Якогось профіка подивився на Ютубі, той тільки шви шпаклянув і похвалився, що ра раз 100 квадратів перетягує. Подумалось, скільки разів доведеться катати стіни, щоб зелений колір вологостійкого картону приховати, якщо перед тим його повністю не перетнути?! 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:36

  Hotab написав:Все що сховано від очей (електрика, вода, каналья) можливо зробити самостійно і якісно. Часто навіть якісніше за спеца, який завжди спішить на інший обʼєкт і робить як легше і швидше, а не як потрібно. Для цього вивчити вимоги керівних документів (нескладно і дуже бажано) , подивитись відео як робити і мати трохи натхнення. Інструмент звичайно теж.
Все що на очах (плитка, фарбування, ламінати/паркети/плінтусА - тут якість дуже залежить від досвіду роботи майстра. Новачок не зробить так, як профі. І завжди буде видно косяки. На таке я б не поліз. Хоча лазив. Все бачу. Більше не хочу.

Робити ремонт своїми силами - 2 роки вечорами буднів і без вихідних, на 50 м2. Зробити самому можна все, крім зварювання металу і укладки керамічної плитки. Звісно, багато що можна виконати краще, ніж наймані працівники, які завжди (!!!) халтурять.
Проте цей шлях - для небогатих людей,які мають вільний час
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:50

Frant ,

Проте цей шлях - для небогатих людей,які мають вільний час


Саме так. І коли не тисне час, який теж гроші. Бо якщо обʼєкт під здачу, то ці 2 упущені роки (може менше, бо можна туди уграти власну відпустку) він міг би генерити дохід.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:53

  Frant написав:
  Hotab написав:Все що сховано від очей (електрика, вода, каналья) можливо зробити самостійно і якісно. Часто навіть якісніше за спеца, який завжди спішить на інший обʼєкт і робить як легше і швидше, а не як потрібно. Для цього вивчити вимоги керівних документів (нескладно і дуже бажано) , подивитись відео як робити і мати трохи натхнення. Інструмент звичайно теж.
Все що на очах (плитка, фарбування, ламінати/паркети/плінтусА - тут якість дуже залежить від досвіду роботи майстра. Новачок не зробить так, як профі. І завжди буде видно косяки. На таке я б не поліз. Хоча лазив. Все бачу. Більше не хочу.

Робити ремонт своїми силами - 2 роки вечорами буднів і без вихідних, на 50 м2. Зробити самому можна все, крім зварювання металу і укладки керамічної плитки. Звісно, багато що можна виконати краще, ніж наймані працівники, які завжди (!!!) халтурять.
Проте цей шлях - для небогатих людей,які мають вільний час

Ви будете здивовані, але у власному будинку я зварив все, починаючи від вхідних дверей і відкатних воріт і закінчуючи огорожею на балконі ну і вісім секцій паркану( робота над, якими, доречі, стала однією причин з-за якої мене звільнили з перед останньої роботи бо робив в робочій час, в гаражі на території організації бо іншім неробам , які сиділи в робочий час в ФБ, бухали в підсобці чи робили манікюри було заздрісно і вони стукали на мене начальству). Ну і плитку класти, як два пальця...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 10:04

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Bolt написав:
  Frant написав:
  Hotab написав:Все що сховано від очей (електрика, вода, каналья) можливо зробити самостійно і якісно. Часто навіть якісніше за спеца, який завжди спішить на інший обʼєкт і робить як легше і швидше, а не як потрібно. Для цього вивчити вимоги керівних документів (нескладно і дуже бажано) , подивитись відео як робити і мати трохи натхнення. Інструмент звичайно теж.
Все що на очах (плитка, фарбування, ламінати/паркети/плінтусА - тут якість дуже залежить від досвіду роботи майстра. Новачок не зробить так, як профі. І завжди буде видно косяки. На таке я б не поліз. Хоча лазив. Все бачу. Більше не хочу.

Робити ремонт своїми силами - 2 роки вечорами буднів і без вихідних, на 50 м2. Зробити самому можна все, крім зварювання металу і укладки керамічної плитки. Звісно, багато що можна виконати краще, ніж наймані працівники, які завжди (!!!) халтурять.
Проте цей шлях - для небогатих людей,які мають вільний час

Ви будете здивовані, але у власному будинку я зварив все, починаючи від вхідних дверей і відкатних воріт і закінчуючи огорожею на балконі ну і вісім секцій паркану( робота над, якими, доречі, стала однією причин з-за якої мене звільнили з перед останньої роботи бо робив в робочій час, в гаражі на території організації бо іншім неробам , які сиділи в робочий час в ФБ, бухали в підсобці чи робили манікюри було заздрісно і вони стукали на мене начальству). Ну і плитку класти, як два пальця...


Дійсно, єдина причина - що настукали, саме нероби...
Faceless
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