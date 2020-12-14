Додано: Суб 10 чер, 2023 10:24

Все що сховано від очей (електрика, вода, каналья) можливо зробити самостійно і якісно. Часто навіть якісніше за спеца, який завжди спішить на інший обʼєкт і робить як легше і швидше, а не як потрібно. Для цього вивчити вимоги керівних документів (нескладно і дуже бажано) , подивитись відео як робити і мати трохи натхнення. Інструмент звичайно теж.

Все що на очах (плитка, фарбування, ламінати/паркети/плінтусА - тут якість дуже залежить від досвіду роботи майстра. Новачок не зробить так, як профі. І завжди буде видно косяки. На таке я б не поліз. Хоча лазив. Все бачу. Більше не хочу.