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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 10:36
Bolt написав: Frant написав: Hotab написав:
Все що сховано від очей (електрика, вода, каналья) можливо зробити самостійно і якісно. Часто навіть якісніше за спеца, який завжди спішить на інший обʼєкт і робить як легше і швидше, а не як потрібно. Для цього вивчити вимоги керівних документів (нескладно і дуже бажано) , подивитись відео як робити і мати трохи натхнення. Інструмент звичайно теж.
Все що на очах (плитка, фарбування, ламінати/паркети/плінтусА - тут якість дуже залежить від досвіду роботи майстра. Новачок не зробить так, як профі. І завжди буде видно косяки. На таке я б не поліз. Хоча лазив. Все бачу. Більше не хочу.
Робити ремонт своїми силами - 2 роки вечорами буднів і без вихідних, на 50 м2. Зробити самому можна все, крім зварювання металу і укладки керамічної плитки. Звісно, багато що можна виконати краще, ніж наймані працівники, які завжди (!!!) халтурять.
Проте цей шлях - для небогатих людей,які мають вільний час
Ви будете здивовані, але у власному будинку я зварив все, починаючи від вхідних дверей і відкатних воріт і закінчуючи огорожею на балконі ну і вісім секцій паркану( робота над, якими, доречі, стала однією причин з-за якої мене звільнили з перед останньої роботи бо робив в робочій час, в гаражі на території організації бо іншім неробам , які сиділи в робочий час в ФБ, бухали в підсобці чи робили манікюри було заздрісно і вони стукали на мене начальству). Ну і плитку класти, як два пальця...
Якби ви повноцінно працювали на роботі, зранку до вечора, у вас не було би жодної можливості займатись "лівими справами" в робочий час.
Ще й електроенергію крали, на свої потреби. Все за чужий рахунок. Навіть не соромно вам. Нормально, для України, так!
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Додано: Нед 16 лип, 2023 10:54
Bolt написав: flyman написав: Успіх написав:
А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року)
послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба
Прораб, маю надію, на файну тачку собі заробив?! 😆
з них прорабових 1куе "зарплати", що наколотив він поза нею хз, може щось на знижках
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Додано: Нед 16 лип, 2023 11:34
flyman написав: Bolt написав: flyman написав:
послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба
Прораб, маю надію, на файну тачку собі заробив?! 😆
з них прорабових 1куе "зарплати", що наколотив він поза нею хз, може щось на знижках
Флаймен, що ти звіздиш???
Які 9000 доларів, ти що?
Тобі 100 доларів в місяць на себе шкода, щоб купити м'яса і фруктів.
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