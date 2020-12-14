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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 10:36

  Bolt написав:
  Frant написав:
  Hotab написав:Все що сховано від очей (електрика, вода, каналья) можливо зробити самостійно і якісно. Часто навіть якісніше за спеца, який завжди спішить на інший обʼєкт і робить як легше і швидше, а не як потрібно. Для цього вивчити вимоги керівних документів (нескладно і дуже бажано) , подивитись відео як робити і мати трохи натхнення. Інструмент звичайно теж.
Все що на очах (плитка, фарбування, ламінати/паркети/плінтусА - тут якість дуже залежить від досвіду роботи майстра. Новачок не зробить так, як профі. І завжди буде видно косяки. На таке я б не поліз. Хоча лазив. Все бачу. Більше не хочу.

Робити ремонт своїми силами - 2 роки вечорами буднів і без вихідних, на 50 м2. Зробити самому можна все, крім зварювання металу і укладки керамічної плитки. Звісно, багато що можна виконати краще, ніж наймані працівники, які завжди (!!!) халтурять.
Проте цей шлях - для небогатих людей,які мають вільний час

Ви будете здивовані, але у власному будинку я зварив все, починаючи від вхідних дверей і відкатних воріт і закінчуючи огорожею на балконі ну і вісім секцій паркану( робота над, якими, доречі, стала однією причин з-за якої мене звільнили з перед останньої роботи бо робив в робочій час, в гаражі на території організації бо іншім неробам , які сиділи в робочий час в ФБ, бухали в підсобці чи робили манікюри було заздрісно і вони стукали на мене начальству). Ну і плитку класти, як два пальця...

Якби ви повноцінно працювали на роботі, зранку до вечора, у вас не було би жодної можливості займатись "лівими справами" в робочий час.
Ще й електроенергію крали, на свої потреби. Все за чужий рахунок. Навіть не соромно вам. Нормально, для України, так!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 10:54

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:А скільки зараз буде коштувати м2 ремонту "бюджетний варіант" - враховуючи будматеріали/роботу майстрів/меблі/техніку?
Просто цікаво :)
Бо раптом станеться велике чудо і вже цієї осені буде наша перемога!
(то тоді і мені треба буде братись за ремонт теж цього року) :)

послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба

Прораб, маю надію, на файну тачку собі заробив?! 😆

з них прорабових 1куе "зарплати", що наколотив він поза нею хз, може щось на знижках
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:34

  flyman написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:послідній ремонт 9куе на 15м2, але то під ключ, з меблями, кухнею, санвузлом і послугами прораба

Прораб, маю надію, на файну тачку собі заробив?! 😆

з них прорабових 1куе "зарплати", що наколотив він поза нею хз, може щось на знижках

Флаймен, що ти звіздиш???
Які 9000 доларів, ти що?
Тобі 100 доларів в місяць на себе шкода, щоб купити м'яса і фруктів.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 15:03

Frant , які ще фрукти, коли довоєнні закрутки, ще не зовсім здуті кришки.
Все бережеться для філіпінки.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 15:17

  Frant написав:Тобі 100 доларів в місяць на себе шкода, щоб купити м'яса і фруктів.
мясо не проблема, голубей можно ловить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:49

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Укладка плитки - искусство, конечно. И адский трудЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:55

  Frant написав:
  Bolt написав:
  Frant написав:Робити ремонт своїми силами - 2 роки вечорами буднів і без вихідних, на 50 м2. Зробити самому можна все, крім зварювання металу і укладки керамічної плитки. Звісно, багато що можна виконати краще, ніж наймані працівники, які завжди (!!!) халтурять.
Проте цей шлях - для небогатих людей,які мають вільний час

Ви будете здивовані, але у власному будинку я зварив все, починаючи від вхідних дверей і відкатних воріт і закінчуючи огорожею на балконі ну і вісім секцій паркану( робота над, якими, доречі, стала однією причин з-за якої мене звільнили з перед останньої роботи бо робив в робочій час, в гаражі на території організації бо іншім неробам , які сиділи в робочий час в ФБ, бухали в підсобці чи робили манікюри було заздрісно і вони стукали на мене начальству). Ну і плитку класти, як два пальця...

Якби ви повноцінно працювали на роботі, зранку до вечора, у вас не було би жодної можливості займатись "лівими справами" в робочий час.
Ще й електроенергію крали, на свої потреби. Все за чужий рахунок. Навіть не соромно вам. Нормально, для України, так!

А ще би не було власного будинку, і ще багатьох речей.😏
Пи. Си. Цікаво послухати оповідання, форумчан як вони заробили по 250 куе на квартири в Куєві.
Bolt
 
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