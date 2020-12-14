РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лип, 2023 14:08
yama написав: beee написав:
Укладка плитки - искусство, конечно. И адский труд
поясніть мені в чому сакральний сенс швів між плиткою ? чому не можна класти плитку без швів ? тобто спеціально не робити широкі шви
экономия плитки.
vitaliiangel
Повідомлень: 18394
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3112 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лип, 2023 14:22
vitaliiangel написав: yama написав: beee написав:
Укладка плитки - искусство, конечно. И адский труд
поясніть мені в чому сакральний сенс швів між плиткою ? чому не можна класти плитку без швів ? тобто спеціально не робити широкі шви
экономия плитки.
Сенс в тому що плитка яка кладеться без швів коштує інших грошей, работа також. Шви це єкономія! Але не плитки звичайно.
lejko_vit
Повідомлень: 141
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лип, 2023 14:28
lejko_vit написав:
Сенс в тому що плитка яка кладеться без швів коштує інших грошей, работа також. Шви це єкономія! Але не плитки звичайно.
волнистая плитка кладётся без швов. И стоит не то чтобы космос, я в прошлом году по 400грн/м2 брал
vitaliiangel
Повідомлень: 18394
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3112 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лип, 2023 14:34
Отаку поклав на фартух кухні безшовно самостійно.
https://plitka.ua/ua/catalog/plitka/ker ... black_pol/
Але брав наче в епіцентрі в залишках по 200 +- квадрат. 4 роки тому.
Hotab
Повідомлень: 9472
З нами з: 15.02.09
Подякував: 593 раз.
Подякували: 2024 раз.
Профіль
1
2
Додано: Пон 17 лип, 2023 21:26
yama написав: beee написав:
Укладка плитки - искусство, конечно. И адский труд
поясніть мені в чому сакральний сенс швів між плиткою ? чому не можна класти плитку без швів ? тобто спеціально не робити широкі шви
Допуск на термічне розширення.
Frant
Повідомлень: 23270
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2472 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лип, 2023 21:49
Frant , та і нерівність виробнича.. Всюди є допуск..
Hotab
Повідомлень: 9472
З нами з: 15.02.09
Подякував: 593 раз.
Подякували: 2024 раз.
Профіль
1
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
9786
6113921
Сер 12 лип, 2023 19:19 Bolt
307
40972
Сер 12 лип, 2023 15:46 beee
3
5762
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim