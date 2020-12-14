RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:08

  yama написав:
  beee написав:Укладка плитки - искусство, конечно. И адский труд
поясніть мені в чому сакральний сенс швів між плиткою ? чому не можна класти плитку без швів ? тобто спеціально не робити широкі шви

экономия плитки.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18401
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:22

  vitaliiangel написав:
  yama написав:
  beee написав:Укладка плитки - искусство, конечно. И адский труд
поясніть мені в чому сакральний сенс швів між плиткою ? чому не можна класти плитку без швів ? тобто спеціально не робити широкі шви

экономия плитки.

Сенс в тому що плитка яка кладеться без швів коштує інших грошей, работа також. Шви це єкономія! Але не плитки звичайно.
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:28

  lejko_vit написав:Сенс в тому що плитка яка кладеться без швів коштує інших грошей, работа також. Шви це єкономія! Але не плитки звичайно.
волнистая плитка кладётся без швов. И стоит не то чтобы космос, я в прошлом году по 400грн/м2 брал
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18401
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:34

Отаку поклав на фартух кухні безшовно самостійно.

https://plitka.ua/ua/catalog/plitka/ker ... black_pol/

Але брав наче в епіцентрі в залишках по 200 +- квадрат. 4 роки тому.
Hotab
 
Повідомлень: 9472
З нами з: 15.02.09
Подякував: 593 раз.
Подякували: 2024 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:26

  yama написав:
  beee написав:Укладка плитки - искусство, конечно. И адский труд
поясніть мені в чому сакральний сенс швів між плиткою ? чому не можна класти плитку без швів ? тобто спеціально не робити широкі шви

Допуск на термічне розширення.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23270
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:49

Frant , та і нерівність виробнича.. Всюди є допуск..
Hotab
 
Повідомлень: 9472
З нами з: 15.02.09
Подякував: 593 раз.
Подякували: 2024 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 06:03

  Bolt написав:А ще би не було власного будинку, і ще багатьох речей.😏
Пи. Си. Цікаво послухати оповідання, форумчан як вони заробили по 250 куе на квартири в Куєві.



Набивали пости про Рибальський та інше нікому не потрібне лайно.
Як тільки пеерстали платити відразу щезли з форума :D
Хомякоид
 
Повідомлень: 2300
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2826 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6113990
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
Вартість будівельних матеріалів, ремонт 1 ... 29, 30, 31
kipa192 » Суб 23 кві, 2022 14:11
307 40976
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 15:46
beee
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1243)
17.07.2023 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.