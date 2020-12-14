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Я їздив на Рибальській пару років назад. Локація абсолютно незручна і некомфортна. Бувша промзона, вся перерита. Поруч залізнична колія з важкими потягами. Наявність річки поруч- вважаю мінусом. Запахи гнилі і комари.
lejko_vit написав:Сенс в тому що плитка яка кладеться без швів коштує інших грошей, работа також. Шви це єкономія! Але не плитки связанно.
волнистая плитка кладётся без швов. И стоит не то чтобы космос, я в прошлом году по 400грн/м2 брал
Без швов укладывать можно ректификат (дополнительная стадия обработки на заводе, попросту обрезка) и то есть нюансы. Связано это с геометрией плитки, заколебаться можно калибровать даже дорогую. Я противник бесшовной укладки, тому есть ряд причин, цены среди них нет