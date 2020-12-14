Сенс в тому що плитка яка кладеться без швів коштує інших грошей, работа також. Шви це єкономія! Але не плитки звичайно.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 14:22
Сенс в тому що плитка яка кладеться без швів коштує інших грошей, работа також. Шви це єкономія! Але не плитки звичайно.
Додано: Пон 17 лип, 2023 14:28
Додано: Пон 17 лип, 2023 14:34
Отаку поклав на фартух кухні безшовно самостійно.
Але брав наче в епіцентрі в залишках по 200 +- квадрат. 4 роки тому.
Додано: Пон 17 лип, 2023 21:26
Додано: Вів 18 лип, 2023 07:49
Я їздив на Рибальській пару років назад. Локація абсолютно незручна і некомфортна. Бувша промзона, вся перерита. Поруч залізнична колія з важкими потягами. Наявність річки поруч- вважаю мінусом. Запахи гнилі і комари.
Додано: Чет 20 лип, 2023 20:04
Без швов укладывать можно ректификат (дополнительная стадия обработки на заводе, попросту обрезка) и то есть нюансы. Связано это с геометрией плитки, заколебаться можно калибровать даже дорогую. Я противник бесшовной укладки, тому есть ряд причин, цены среди них нет
Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:31
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Питання знатокам- викинув стару спальню - маю лише ліжко - хочу шафу купе - що зараз поставити - в якому кольорі та якого дизайну щоб потім не відбиватися від максів про жлобремонт? Можете накидати виробників та приклад фото - раніше робив все у стерх - 15 років шафи стоять без будь-яких проблем
Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:52
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Вибачте, якщо запитую вже не вперше)) - бо щось відповідей не пам'ятаю на своє питання))
Тож:
- якщо мою квіточку здадуть восени/до кінця року, то що краще:
а) закрити/заморозити до кращих часів в такому стані, як здадуть?
б) попросити тата, нехай найме бригаду/майстрів і нехай зроблять ремонт "під ключ" і здати в оренду?
Але всі кажуть, що все значно здорожчало і майстри - НЕ дешево беруть!
То чи доцільно зробити ремонт, який напевно потягне на ці 27м2 "під ключ" +/-400Кгрн?
Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:26
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Зайдіть на Віяр і пошукайте ДСП 10ми., якщо двері з ДСП. Неділю назад було всього 8-10 доступних кольорів. Звичайне зеркало - 995 грн м.кв. І від цього фасаду і будете відштовхуватись. Всередині зробив з ДСП з опцією - без залишків. Є такий ДСП на Віярі.
Р.S. Двадцять років тому Стерх також намалював дизайн шафи- зробив в 2.5 рази дешевше. Теж досі стоять.
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