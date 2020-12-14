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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:32
yama написав: beee написав:
Укладка плитки - искусство, конечно. И адский труд
поясніть мені в чому сакральний сенс швів між плиткою ? чому не можна класти плитку без швів ? тобто спеціально не робити широкі шви
моє розуміння, що шви допомагають сховати нерівності країв та відмінності розмірів окремих плиток
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:27
Успіх написав:
Вибачте, якщо запитую вже не вперше)) - бо щось відповідей не пам'ятаю на своє питання))
Тож:
- якщо мою квіточку здадуть восени/до кінця року, то що краще:
а) закрити/заморозити до кращих часів в такому стані, як здадуть?
б) попросити тата, нехай найме бригаду/майстрів і нехай зроблять ремонт "під ключ" і здати в оренду?
Але всі кажуть, що все значно здорожчало і майстри - НЕ дешево беруть!
То чи доцільно зробити ремонт, який напевно потягне на ці 27м2 "під ключ" +/-400Кгрн?
Залежить від того яке у вас місто.
І за яку ціну плануєте здати.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:29
посетитель написав: Успіх написав:
Вибачте, якщо запитую вже не вперше)) - бо щось відповідей не пам'ятаю на своє питання))
Тож:
- якщо мою квіточку здадуть восени/до кінця року, то що краще:
а) закрити/заморозити до кращих часів в такому стані, як здадуть?
б) попросити тата, нехай найме бригаду/майстрів і нехай зроблять ремонт "під ключ" і здати в оренду?
Але всі кажуть, що все значно здорожчало і майстри - НЕ дешево беруть!
То чи доцільно зробити ремонт, який напевно потягне на ці 27м2 "під ключ" +/-400Кгрн?
Залежить від того яке у вас місто.
І за яку ціну плануєте здати.
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